Oligarhul moldovean Ilan Șor s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile din Moldova au fost fraudate

Oligarhul moldovean, Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în Republica Moldova s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău ar fi fost fraudate. Acesta a declarat că „opoziția” nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și că va contesta rezultatele.

„Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire. Da, evident că vom contesta toate rezultatele, este evident. Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire. Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”, a declarat el în direct la canalul de televiziune „Rossia 24”.

Șor a adăugat că opoziția va apela la instanțele naționale și internaționale. Blocul „Pobeda” va chema locuitorii Moldovei la acțiuni de protest, care ar putea avea loc în zilele următoare.

Politicianul a subliniat că până la 20% dintre alegători au fost intimidați în mod special pentru a nu se prezenta la alegeri.

Propaganda rusă susține că „în Moldova, politicienii care nu sunt de acord cu autoritățile actuale sunt urmăriți penal și reținuți la aeroport pentru că au vizitat Rusia. Cel mai mediatizat caz a fost cel al șefei Gagauziei, Evghenia Gucul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Pentru a împiedica candidații opoziției să participe la alegeri, partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” încearcă să extindă competențele serviciilor speciale sub pretextul combaterii corupției electorale.”

Amintim, cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. Prezența ridicată la urne, atât în țară cât și în diaspora, a confirmat miza uriașă a acestor alegeri, în urma cărora Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament. Rezultatul mult sub așteptări pentru opoziția pro-rusă l-a determinat pe Igor Dodon să acuze fraude și să cheme oamenii la proteste.

