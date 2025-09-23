Live TV

Omul lui Ilan Șor din Republica Moldova a apelat la interlopi din Iași pentru a obține domiciliu în România

furtuna vicotira
Victoria Furtună. Sursa foto: Facebook

Victoria Furtună, președintele partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova a apelat la clanul Cordunenilor din Iași pentru a obține domiciliu în România. Partidul condus de către aceasta a fost exclus de la alegerile parlamentare de la Chișinău pentru că ar fi fost finanțat ilegal de către oligarhul fugar, Ilan Șor. 

Polițiștii români au verificat mai multe adrese în județul Iași în contextul în care tot mai mulți oameni declară domicilii false. Surse Digi24 spun că printre persoanele vizate este si fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor.

Femeia și-ar fi declarat domiciliul la una dintre adresele clanului interlop al Cordunenilor. Adresa respectivă a fost pusă, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care şi-au declarat fictiv domiciliul acolo pentru a obține documente de identitate româneşti.

Amintim, autoritățile din Republica Moldova au confiscat sume impresionante de bani care erau destinați cumpărării alegătorilor pentru alegerile parlamentare.

De asemenea, 74 de persoane au fost arestate pentru că ar fi pregătit violențe. 

 

Redăm mai jos comunicatul polițiștilor din Iași 

”La data de 23 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat pe raza județului Iași, în scopul asigurării respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, la locațiile de interes.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 23 de locații și legitimate 30 de persoane.

Legislația privind domiciliul și reședința a fost supusă în ultima perioadă mai multor modificări și completări, care au urmărit atât un proces de adaptare în acord cu principiile debirocratizării și simplificării administrative, cât și diminuarea unor fenomene care s-au dezvoltat și au creat efecte în societate.

Cele mai recente modificări vizează:

• Situația persoanelor care nu mai locuiesc efectiv la adresa de domiciliu sau reședință (H.G. nr. 295 din 10.03.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români).

• Eliminarea posibilității înscrierii în actul de identitate, a unei adrese de domiciliu la care figurează mai mult de 10 persoane în RNEP (Legea nr. 162 din 31.05.2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români).

Astfel, polițiștii au efectuat verificări în baza informațiilor puse la dispoziție de către structurile de evidență a persoanelor, în 23 de locații din municipiul Iași, cât și din județul Iași, context în care au fost analizate și circumstanțele în care a fost realizată luarea în spațiu.

Totodată, scopul acțiunii a fost asigurarea respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, din punct de vedere polițienesc.”, arată un comunicat al IPJ Iași.

