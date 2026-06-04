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Optimism la Bruxelles privind aderarea Republicii Moldova la UE. Comisarul pentru extindere laudă progresele Chișinăului

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Marta Kos Maia Sandu
Marta Kos, comisarul european pentru extindere, și Maia Sndu, președinta Rep. Moldova. Sursa foto: x.com/MartaKosEU

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, aflată joi la Chișinău, s-a declarat optimistă că Republica Moldova va reuși să finalizeze până în 2028 negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar a subliniat că „mai este mult de lucru”.

Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar deschiderea oficială a negocierilor pe capitole ar putea avea loc în perioada imediat următoare, inclusiv în timpul preşedinţiei cipriote a Consiliului UE, a declarat joi preşedinta Maia Sandu într-o conferinţă de presă comună cu Marta Kos.

„Comisia Europeană, Consiliul European şi toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Suntem gata pentru pasul următor”, a declarat şefa statului moldovean.

Ea a subliniat că procesul de integrare europeană al Republicii Moldova începe deja să producă rezultate concrete, în special în economie, prin atragerea investiţiilor şi creşterea încrederii investitorilor internaţionali. „Planul de creştere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacităţi de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajaţi când văd o ţară care merge hotărât spre Uniunea Europeană”, a declarat Maia Sandu, citată de NewsMaker.

La rândul său, comisarul Marta Kos a evidenţiat progresul Republicii Moldova în procesul de aderare, afirmând că ţara a înregistrat unul dintre cele mai mari salturi în raportul de extindere al Comisiei Europene. „Moldova este pe primul loc în pregătirea sa pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni şi mai vizibil în momentul în care vor începe negocierile pe capitole”, a declarat Marta Kos.

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„Niciun alt stat cu planuri de creştere nu a reuşit o rată de implementare de 93%. Felicitări pentru acest rezultat”, a spus Marta Kos, adăugând că stabilitatea şi îmbunătăţirea mediului economic fac Republica Moldova mai atractivă pentru investitori.

Întrebată dacă Republica Moldova ar putea finaliza procesul de negocieri până în 2028, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat că ritmul negocierilor depinde de mai mulţi factori, inclusiv de deciziile statelor membre şi de implementarea reformelor interne.

„Sunt întotdeauna optimistă în privinţa Moldovei, dar rămâne mult de lucru. Este un proces care ţine de dinamica statelor membre. De fapt, eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negocieri, vă rog, continuaţi să livraţi rezultate pe reforme, rămâneţi implicaţi cu statele membre, care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoaşteţi, procesul de aderare nu ţine doar de date, de calendar, depinde de modul în care livraţi rezultate. Deoarece aţi avut un progres considerabil, pot să vă zic, în modul în care livraţi rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră. Aţi putea, cu adevărat, să ajungeţi la finele părţii tehnice din negocieri”, a precizat Marta Kos.

Uniunea Europeană a lansat, miercuri, pregătirile pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova, în cadrul Preşedinţiei cipriote a Consiliului UE.

Marta Kos a scris, miercuri seară, pe reţeaua X, că deschiderea primului cluster de negocieri cu Moldova şi Ucraina a devenit posibilă după ce premierul ungar Peter Magyar a anunţat un acord privind drepturile minorităţilor cu Ucraina, care blocase anterior procesul.

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Republica Moldova, împreună cu Ucraina, a obţinut statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024. Actuala conducere a Republicii Moldova şi-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.

Editor : M.I.

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