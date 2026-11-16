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Video Panică la Chișinău, duminică seara, din cauza unor lumini ce se învârteau pe cer: trei avioane care au pierdut semnalul GPS

Data actualizării: Data publicării:
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Duminică seara, pe reţelele sociale au fost distribuite imagini şi informaţii despre presupuse drone observate deasupra Chişinăului, ceea ce a stârnit panică, obligând Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din R. Moldova să transmită unele clarificări.

Astfel, cele trei aeronave observate în seara zilei de 15 noiembrie survolând municipiul Chişinău nu erau drone, ci avioane de mici dimensiuni, de tip SR-20, care veneau din Brno, Cehia, a precizat Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), potrivit News.ro.

Potrivit instituţiei, în timpul zborului, aeronavele au întâmpinat dificultăţi de recepţionare a semnalului GPS în zona de aşteptare, ceea ce a afectat determinarea poziţiei acestora. Din acest motiv, serviciile de trafic aerian le-au ghidat pentru apropierea şi aterizarea la Chişinău, relatează I.

AAC a mai precizat că, pe parcursul zilei de duminică, în spaţiul aerian al R. Moldova a operat şi o altă aeronavă de mici dimensiuni, care efectua zboruri pentru prestarea serviciilor de cartografiere şi aerofotografiere.

Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă cetăţenii să se informeze din surse oficiale şi să evite distribuirea informaţiilor neverificate, care pot genera îngrijorări nejustificate.

Editor : B.E.

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