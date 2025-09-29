În Republica Moldova au fost organizate cele mai importante alegeri din istoria recentă a micului stat. Lupta s-a dat între forțele pro-europene și partidele supuse Kremlinului. După numărarea voturilor din majoritatea secțiilor reiese că partidul aflat la guvernare din 2021, PAS, fondat și condus informal de către președintele Maia Sandu, a câștigat o nouă majoritate în Legislativul de peste Prut. Surpriza politică este dată, însă, de un partid aflat sub radarul institutelor de sondare sau chiar al persoanelor care au monitorizat campania electorală. „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, un partid cvasinecunoscut până de curând, dar care s-a bucurat de o explozie de popularitate pe rețelele sociale. Totul pare o mișcare care amintește de aceeași popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu. Digi24.ro explică mai jos care a fost traseul și cum s-a bucurat partidul de susținerea principalei formațiuni politice din opoziția de la București.

Începuturile

„Democrația Acasă„ a participat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu Vasile Costiuc cap de listă, obţinând mai puţin de 2.500 de voturi, adică 0,15% din total.

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Costiuc s-a aflat pe poziţia a treia în lista Partidului „Democrația Acasă”. Rezultatul a fost mai puţin de 4.500 de voturi, sau circa 0,32% din total.

La scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021, revine Costiuc pe prima poziţie şi în plus include numele său pe simbolul electoral al partidului, dar obţine peste 21.000 de voturi, adică 1,45% din total.

Costiuc era cunoscut în spațiul online din Republica Moldova prin transmisiunile sale live de pe rețelele sociale în care critica guvernarea pro-europeană, dar formațiunea sa politică nu s-a remarcat prea mult prin sondajele de opinie independente.

Totuși, la alegerile parlamentare din 2025, Vasile Costiuc și partidul său au atins obiectivul și au reușit să intre în Parlamentul de la Chișinău cu un scor de 5.62%, adică a reușit să obțină voturile a 97.849 de moldoveni, conform cec.md.

Campania electorală

Deși este un partid mic, Democrația Acasă s-a bucurat de o campania compusă din toate elementele necesare pentru a câștiga vizibilitate și voturi de la cetățeni, dar fără a preciza sursele financiare.

Vasile Costiuc a fost însă un mare aliat, partidul AUR de la București. Costiuc l-a susținut pe George Simion în alegerile prezidențiale și a făcut campania pentru a acesta în Republica Moldova și România.

Se pare, totuși, că George Simion n-a rămas dator. Mașinăria de propagandă a partidului AUR a fost pusă la dispoziția lui Vasile Costiuc. O serie de publicații din Republica Moldova, dar și din România au reflectat zi de zi pozițiile lui Costiuc și acțiunile pe care acestea le-a desfășurat în campania electorală. Bineînțeles, mesajul era centrat în jurul criticilor la adresa guvernării de la Chișinău.

Mai mult, Costiuc a preluat și tehnica folosită de aur în prima campanie la care a participat și anume, campania cu autocarul prin Republica Moldova.

Trădarea de AUR

O situație cel puțin bizară a avut loc în ultimele zile ale campaniei electorale. AUR de la București are o „filială” în Republica Moldova. Formațiunea se numește „AUR Moldova”, evident girată și construită cu ajutor de la București. Firesc ar fi fost ca această mică formațiune condusă de un fost deputat AUR în Parlamentul României să fie susținută cu toate forțele de către formațiunea „mamă”.

Totuși, Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat cu doar două zile înainte de alegeri, într-o conferință de presă, că se va retrage din cursa electorală din Republica Moldova.

Formațiunea lui George Simion susține că a luat această decizie pentru a nu „fragmenta și mai mult voturile”, pare că de pericolul fragmentării nu au știut însă și cei din Republica Moldova. Imediat după anunțul colegilor de la București, aceștia au ieșit într-o conferință de presă. Partidul AUR din Republica Moldova a contrazis partidul condus de George Simion, și anunțat că nu se retrage de la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Campania „subtilă”

Odată cu anunțul celor de la AUR București potrivit căruia se retrag din campania electorală din Republica Moldova, membrii partidului au început să facă postări care trimiteau la numele formațiunii conduse de Vasile Costiuc.

Cel mai elocvent exemplu în acest sens este chiar mesajul lui George Simion de pe X. Chiar dacă Simion a fost rezervat și aproape absent din campania electorală de la Chișinău, în ultima zi de campanie a veni cu mesajul care se dorea a fi misterios.

Captura foto: X/George Simion.

În mesajul care se vrea a fi despre viitorul Republicii Moldova, Simion folosește numele formațiunii politice conduse de către Vasile Costiuc și atașează un link care trimite către un articol în engleză. În articolul respectiv se vorbește despre retragerea AUR din campania pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Mesajul postat în engleză, pe X, pare să fie un îndemn către alegătorii și susținătorii AUR privind modul în care trebuie să-și exercite votul.

Nu știm dacă retragerea AUR București s-a făcut din cauza sondajelor care plasau AUR Moldova la un scor rușinos pe care nu și l-ar fi dorit nimeni în asociere sau pentru că pe parcursul întregii campanii jocurile au fost făcute pentru altcineva. Cert este că la alegerile parlamentare cei din AUR Moldova au luat un scor care i-au plasat la coada preferințelor moldovenilor.

Sursa foto: Captură foto/cec.md

Pentru AUR-ul moldovenesc s-au găsit 1603 oameni care să pună ștampila, chiar dacă până și sigla este identică cu cea a formațiunii de la București.

„Metoda Georgescu”

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.

Cifrele sunt impresionante, dar nu atipice pentru platforma TikTok unde totul se viralizează imprevizibil: peste 1 milion de vizualizări strânse doar în ultima săptămână, acuză analiștii Epert Forum.

Prezentăm mai jos analiza făcută de către grupul de cercetare a platformei specializate în analiza evenimentelor electorale și combaterea dezinformării, coordonat sub egida fact-hub.eu.

Experții au identificat 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele şapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia. Paradoxul vizibilității: În ciuda numărului ridicat de vizualizări pentru videoclipuri, vorbim de conturi relativ mici cu până în 1000 de urmăritori.

E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu.

Cum a funcționat rețeaua

Stratul 1 – Conturile Principale (16 conturi): Aceste conturi funcționează ca nucleul operațiunii, caracterizându-se prin repostarea masivă între ele, exclusivitatea mesajelor politice și tipare manifestate în numele conturilor – toate poziționându-se împotriva actualei clase politice moldovenești aflate la guvernare. Coordonarea lor e evidentă prin folosirea acelorași hashtag-uri de direcționare și sincronizarea mesajelor.

Stratul 2 – Infrastructura de Urmaritori de tip Bot (993 conturi): Peste 900 de conturi funcționează ca urmăritori fideli ai acelorași 16 conturi principale, rulând popularizarea conținutului și funcționând exclusiv ca amplificatori artificiali. Aceste conturi nu produc conținut propriu, ci există majoritar doar pentru a crea iluzia unei popularități organice.

Mecanismul începe cu conturile „mamă” care produc conținut politic aparent autentic, mesaje care par să vină de la cetățeni obișnuiți care își exprimă susținerea pentru Vasile Costiuc. Aceste conturi creează iluzia unei mișcări de la bază, de jos în sus, a unui entuziasm organic pentru candidat. Apoi intervine infrastructura: sute de conturi cu potențial de CIB care amplifică artificial acest conținut prin like-uri, share-uri și comentarii, creând un volum artificial de interacțiuni.

De unde a apărut Vasile Costiuc

Se declară profesor de istorie și geografie, dar oficial a muncit ca reporter, fotograf şi operator la Jurnal de Chişinău, în perioada 2008-2010. Ulterior, pentru o scurtă perioadă, este artist dramatic la Teatrul Ginta Latină, iar apoi activează mai mult ca activist politic şi în cadrul unor companii private.

A fost în trecut membru al Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal (2004-2007) şi consultant politic la Alianţa “Moldova Noastră”, partid ce nu mai există. Din 2011 şi până în prezent este preşedintele Partidului “Democraţia Acasă”, transmite rise.md.

La începutul anului 2022 este reţinut pentru o scurtă perioadă într-un dosar privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor la Primăria Durlești, având iniţial statutul de învinuit. Costiuc susţinea atunci că dosarul este unul la comanda unui fost procuror. De atunci şi până acum el afirmă că nu a mai fost audiat în acest dosar.

În ultima perioadă, formaţiunea condusă de Costiuc s-a apropiat foarte mult de Partidul AUR din România, făcând campanie în Republica Moldova pentru George Simion, la alegerile prezidenţiale din mai 2025.

În octombrie 2024, Vasile Costiuc a candidat pentru Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR din 2024 și colaborator AUR din 2020.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, este iarăşi cap de listă al Partidului „Democrația Acasă”.

Vasile Costiuc a organizat mai multe acțiuni alături de George Simion. Aici este la o conferință de presă din Parlamentul României, vorbind despre situația din Republica Moldova.

Acuzat de legături cu oligarhul Plahotniuc

În 2021, în plină campanie electorală, câțiva membri ai PPDA l-au învinuit pe Costiuc de trădare și că acesta s-ar fi autoproclamat președinte al formațiunii, fără a fi organizat un congres în care să fie ales. Costiuc a respins acuzațiile și a spus că acei oameni au fost plătiți pentru a-l denigra.

Tot în 2021, Eugeniu Nichiforciuc și Andrian Candu, foști deputați și membri ai Partidului Democrat din perioada Plahotniuc, au vorbit despre faptul că Vasile Costiuc ar fi avut întâlniri frecvente cu membri ai formațiunii și că ar fi fost finanțat de Plahotniuc.

„Întrebați-l apropo de dumnealui, de câte ori, în anii precedenți, 2018-2019, când PDM se afla la guvernare, s-a văzut cu mine în restaurantul Tbilisi, care se află la 50 de metri de noul sediu a PDM? De câte ori s-a văzut cu mine și ce discuta cu unii din conducerea PDM la acea masă. Cu ce venea și cu ce se ducea?”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc.

„Vasile Costiuc este un personaj care a fost întotdeauna finanțat de, inclusiv, de fosta echipă a domnului Plahotniuc. El întotdeauna juca un fel de rol de spoiler și întotdeauna trebuia să aducă tot felul de mai mult zgomot decât substanță și conținut”, afirma și Candu, însă, Costiuc a respins acuzațiile, transmit jurnaliștii de la Ziarul de Gardă.

Editor : A.R.