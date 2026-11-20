Reprezentanţii permanenţi ai celor 27 de state membre ale UE au decis vineri, în unanimitate, deschiderea ultimelor două clustere de negocieri cu Republica Moldova şi Ucraina, a confirmat un oficial european pentru portalul moldovean IPN, citat de NewsMaker.

Decizia vizează clusterele 4 și 5 și a fost posibilă după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Totodată, rezultatele procesului de screening pentru cele două clustere au fost aprobate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE (COELA), a precizat oficialul european pentru IPN.

Următorul pas constă în stabilirea datei Conferinței interguvernamentale Republica Moldova–UE, în cadrul căreia cele două clustere vor fi deschise oficial.

Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis Republicii Moldova invitația de a-și prezenta pozițiile de negociere pentru ultimele două clustere.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, parcurgând procesul de integrare în paralel. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024, amintește NewsMaker.

Procesul de negociere este structurat în șase clustere, care cuprind mai multe domenii de reformă. Până în prezent, Republica Moldova și Ucraina au deschis negocierile pentru patru dintre acestea: „Valori fundamentale”, „Relații externe”, „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Celelalte două clustere, care nu fuseseră încă deschise, sunt „Agenda verde și conectivitate sustenabilă” și „Resurse naturale, agricultură și coeziune”.

Autoritățile ungare au blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor de aderare ale Ucrainei. Blocajul a afectat inclusiv Republica Moldova, al cărei parcurs de integrare europeană este legat de cel al Ucrainei.

Una dintre principalele nemulțumiri ale Budapestei vizează respectarea drepturilor minorității maghiare din Ucraina. La 12 octombrie 2026, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege privind drepturile educaționale ale minorităților naționale, notează NewsMaker.

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Editor : C.A.