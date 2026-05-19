Clasarea României pe locul trei la Eurovision a adus un val de unitate națională uriaș pe ambele maluri ale Prutului, dar bucuria a fost umbrită rapid de mii de mesaje de ură față de Republica Moldova. Influenceri au cerut întreruperea oricărui ajutor pentru Chișinău și Ucraina. Digi24.ro a vorbit cu expertul Watchdog, Andrei Curăraru pentru a înțelege ce se află în spatele acestui curent. Acesta a identificat mai multe paliere: interesele politice ale unor partide de la București care vor să creeze din Republica Moldova un dușman extern, influenceri care au încercat să distragă atenția de la faptul că au luat bani pentru a promova o altă țară (n.red. Malta) sau eurosceptici care s-au folosit de ocazie pentru a crea animozități între București și Chișinău.

Andrie Curăraru a declarat: „De la Chișinău se vede o inflamare a urii față de moldoveni, sunt naratiuni clasice, în esență: România oferă energie și alte ajutorea, iar moldovenii nu apreciază. Aceleași subiecte le-am văzut folosite și în campania electorală, paradoxal de la forțe politice care se daclarau unioniste. Prin aceste narațiuni se vrea răcirea relațiilorcu Moldova, pentru situația în care aceste forțe politice vor ajunge la putere la București.

Expertul consideră că aceste forțe politice de la București încearcă să creeze „mitul cetății asediate” să găsească un „dușman extern”.

„Republica Moldova poate fi un dușman extern de paie, pentru că nu poate lovi înapoi. Nu există o bază prin care să se poată spune că Moldova a trădat, publicul a votat la maximum pentru România, au fost peste 80.000 de voturi din Republica Moldova, lucru care a dus la 15 puncte în total. Problema este că va dispărea mișcarea, dar va rămane ranchiuna, etc.

În același context, vedem mai multi influenceri care au promovat mai multe state pentru bani. Cum ar fi cazul Maltei. Aceștia distrag atenția de la propria lipsă de caracter. Nu iau problema în context, dar se canalizează pe un curent.

„Scandalul, tratat foarte serios la Chișinău”

Curăraru a adăugat: „Puțini au mai vorbit că au fost demisii. Sunt mulți oameni care care au vorbit urăt despre Republica Moldova și în campanie. Sunt oameni care au spus că Moldovaa a trădat, sunt aceeași care au spus înainte că Alexandra Căpitănescu era satanista. Uită că acum cateva ore foloseau invective la adresa ei.

Expertul a punctat că un val de critici au fost aduse de către forțele pro-ruse din Republica Moldova lui Satoshi, clamând inclusiv că piesa reprezentalului Moldovei ar fi fost plagiată de la o trupă din Rusia.

„Mesaje venite de la actorii pro-ruși au facut sa discrediteze piesa lui Satoshi, spunând ca vine de la Discoteca Avaria. Este interesant că sunt aceeași oameni care critica Eurovision, acum au ajuns să critice R. Moldova.

Întrebat dacă putem identifica elemente de război hibrid, Curăraru a explicat: „E doar oportunitatea pe care pro-rușii o folosesc ca să adâncească animozitățile dintre cele două state”.

„Forțe politice au rămas fără locomotivă electorală”

Chestionat dacă există o legătură între mesajele din ce în ce mai dese împotriva Republicii Moldova și faptul că Maia Sandu a vorbit deschis despre unire, acesta a punctat: „Cred că tot ce a insemnat agenda unionistă din România, acum se dă pe față. Subiectul a fost o locomotivă pentru unele forțe politice, iar atunci când altcineva preia aceasta locomotivă, creează un gol pentru acele forțe politice.

Un important partid politic de la București și-a găsit dușmanul extern în persoana a Republicii Moldova. Ei încearcă să explice nivelul de trai cumva prin susținerea dată Moldovei, etc.

Întrebat dacă ajută demisia șefului TRM, curărău a spus: „Demisia lui Țurcanu arată ca la Chișinău problema este luată în serios. Este nevoie de mai multă comunicare, sentimentul de dezamăgire a fost exploatat, e nevoie de multe explicații.

Trebuie să fie o ancheta internă. Scandalurile sunt recurente. S-a pliat și pe faptul că suntem foarte dependenți de rețelele sociale. Trebuie să înețelegem că votul publicului arată ce înseamnă părerea celor din Republica Moldova.

Mesajele lui Satoshi și cele ale Alexandrei au dat tonul de împăciure. Ar fi bine să-i ascultăm pe ei mai des. Dacă mai mulți oameni politici s-au aruncat cu mesaje de ură, ei doi arată că suntem frați.

Editor : A.R.