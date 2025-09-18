Peste 100.000 de conturi false au fost șterse de TikTok în Republica Moldova. Uriașa rețea de manipularea alegerilor

TikTok, aplicație intens folosită pentru propagandă și dezinformare în campania electorală din Republica Moldova, anunță că a șters peste 100.000 de conturi false în doar două luni. În aceeași perioadă, platforma a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam și a respins peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire.

Între 1 iulie și 9 septembrie, TikTok a eliminat 4.519 materiale care încălcau politicile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea sau conținutul generat prin inteligență artificială. Platforma precizează că peste 96% dintre ele au fost detectate și eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori.

TikTok mai anunță că în august și septembrie au fost destructurate patru rețele de influență ascunsă care vizau publicul din Moldova cu mesaje politice.

„TikTok interzice operațiunile de influență ascunsă, prin care rețele de conturi acționează în mod coordonat și înșelător pentru a influența discuțiile publice pe teme sociale importante”, precizează TikTok.

Amintim că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avertizat, înainte de campanie, că rețele precum Telegram, TikTok, Facebook și Instagram sunt folosite de Rusia pentru a interveni în procesele electorale din Moldova. Președinta a precizat atunci că autoritățile cer platformelor să-și asume responsabilitatea și să coopereze în combaterea conturilor false.

La rândul său, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat într-un interviu pentru Veridica, pe 12 septembrie, că TikTok a respins 95% din solicitările venite de la Chișinău și că rețeaua este utilizată după un scenariu similar celui din alegerile prezidențiale din România.

Editor : A.R.