Plahotniuc nu renunță: Retragerea de la guvernare, o nouă etapă pentru PDM

Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM) Vlad Plahotniuc precizează, într-o postare pe Facebook că retragerea partidului de la guvernare înseamnă o nouă etapă pentru PDM, în care va lucra mai mult asupra modului de a face politică, el explică absența sa din ţară prin nevoia de a-şi pune familia în siguranţă, spunând că Moldova nu este o ţară sigură, „din cauza unora care îşi doresc să o preia cu forţa”.

„În opoziţie, dar la fel de puternici! Asta descrie în puţine cuvinte spiritul echipei Partidului Democrat, o echipă care este puternică prin calitatea oamenilor săi, indiferent dacă se află în opoziţie sau la guvernare. Zilele acestea, s-au lansat multe speculaţii şi atacuri, care au avut scopul de a demobiliza echipa noastră, dar, în realitate, ea s-a întărit şi a devenit mai motivată. Decizia de a ne retrage de la guvernare şi a merge în opoziţie înseamnă o nouă etapă pentru PDM, una care ne va permite să putem lucra mai mult asupra modului nostru de a face politică, să lăsăm într-o parte ceea ce nu a funcţionat bine şi să venim cu noi idei şi acţiuni”, scrie Plahotniuc.



În ceea ce îl priveşte, spune că are nevoie de o pauză, dar nu pentru a se odihni.



„Ceea ce fac în aceste zile este să lucrez la mai multe planuri, iar cel mai important este cel prin care să reuşim să readucem stabilitatea în Moldova şi liniştea de care cetăţenii au nevoie. În acelaşi timp, am nevoie de timp pentru a-mi securiza familia, după ce a trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eşuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare. Copiii mei sunt speriaţi, familia mea este speriată şi nu se simte în siguranţă nicăieri. Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea şi eu voi sta cât este necesar, pentru ca să treacă cu bine peste aceste momente şi să se simtă în siguranţă. Este dreptul meu să iau toate măsurile pentru a mă proteja şi a-mi proteja familia sau oamenii apropiaţi, aşa cum cred că e mai bine pentru ei. În această perioadă, Moldova nu este o ţară sigură, iar asta nu din cauza posibilelor dosare inventate de oponenţi, dar din cauza unora care îşi doresc să o preia cu forţa”, susţine liderul PD din Republica Moldova.



El relatează că a discutat în aceste zile cu colegii ce trebuie făcut pentru ca Partidul Democrat să activeze cât mai eficient mai departe.



„Am stabilit că vom face o opoziţie activă şi nu vom permite preluarea Republicii Moldova de către grupări de interese din afara ţării. Moldovenii trebuie conduşi din interiorul ţării, nu din afara ei, Moldova trebuie să rămână liberă şi independentă, nu să devină anexa unei alte ţări sau teritoriul, pe care vreun stat îşi face jocurile şi ne umileşte cetăţenii”, explică liderul PD.



Conform lui Plahotniuc, decizia Partidului Democrat de a se retrage de la guvernare a fost luată încă de marţi, însă au dorit să o implementeze prin dialog cu celelalte partide şi într-un mod legitim.



„Am stat până vineri să aşteptăm aceste discuţii, dar partidele au refuzat dialogul. În aceste condiţii, a trebuit să luăm o decizie, care să nu adâncească şi mai tare criza. Cred că am luat cea mai bună decizie în situaţia respectivă, însă ea nu este una prin care am abandonat obiectivele noastre sau i-am abandonat pe moldoveni, dimpotrivă, este una care ne duce şi mai aproape de ei şi împreună vom reveni la guvernare pentru a continua lucrurile bune începute. Cred că asta se va întâmpla curând, poate prea curând, nu o să ne rămână timp suficient ca să facem reorganizarea activităţii noastre politice, aşa cum ne propunem”, spune el.



Liderul democrat consideră că alternanţa la putere este un proces firesc şi necesar într-o democraţie, dar şi-ar fi dorit ca acest lucru să se întâmple democratic şi nu ”prin încălcări ale legii, prin crearea unor precedente, care vor afecta grav Moldova pe termen lung”.



„Noi ne-am fi dorit ca, în locul nostru, la guvernare să vină alţi politicieni, care să acţioneze la fel de independent cum a făcut-o PDM, nu nişte marionete ale unor forţe străine. Dar despre aceste lucruri vom avea timp să discutăm, voi deschide mai târziu anumite paranteze, acum lucrurile sunt prea fierbinţi încă şi raţiunea nu este neapărat prezentă”, argumentează Plahotniuc.



„În ceea ce mă priveşte, am un sentiment de vină faţă de moldovenii, care m-au votat şi faţă de colegii mei, că nu am reuşit să opresc ceea ce urmează să se întâmple, haosul pe care îl văd ei. M-am gândit să-mi asum singur responsabilitatea şi să mă retrag din politică. Asta ar însemna însă să fac un lucru în grabă, să dezamăgesc oamenii, care şi-au pus speranţe în mine. Dacă m-aş retrage acum, fracţiunea PDM ar putea deveni vulnerabilă şi deputaţii să fie presaţi să treacă la un anumit partid, care să-şi facă singur majoritatea parlamentară şi să preia Moldova. Având în vedere toate aceste aspecte, am hotărât să rămân alături de echipă, să o întăresc şi să o protejez, chiar şi de la distanţă, în perioada în care voi lipsi”, continuă el.



El susţine că moldovenii trăiesc aceste momente de nelinişte şi instabilitate, că siguranţa lor este în pericol, că statul lor a devenit atât de fragil în câteva zile, că se uită la televizor şi văd că oameni din afara ţării vin şi stabilesc cine cu cine trebuie să se alieze ca să conducă ţara, ceea ce este un lucru foarte grav şi periculos pentru independenţa Republicii Moldova şi viitorul ei.



„Lucrurile nu sunt însă total scăpate de sub control şi sunt sigur că există suficienţi oameni lucizi, gata să-şi protejeze ţara, inclusiv politicieni cu putere de decizie în Parlament. Alţii, care încă sunt euforici şi înfierbântaţi, se vor trezi curând la realitate şi vor căuta disperaţi ajutor chiar la PDM pentru a ieşi din capcana în care au nimerit. Noi vom fi gata să-i ajutăm să iasă, dar nu şi să-i iertam pentru modul în care au pus sub risc Republica Moldova şi pe cetăţenii ei. Mesajul pe care vreau să îl transmit cetăţenilor este ca sunt pe baricade, voi reveni în ţară cât mai curând, imediat ce familia îmi va fi în siguranţă şi eu voi fi în siguranţă, voi munci pentru ca Republica Moldova să redevină o ţară stabilă şi ca oamenii să trăiască în linişte şi pace”, conchide Plahotniuc.

