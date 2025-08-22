Live TV

Video Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre

Foto: Profimedia Images

Istoricul și expertul în spațiul ex-sovietic Armand Goșu a declarat, vineri, la Digi24, în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare de la Chișinău, că Republica Moldova reprezintă „un fel de termometru geopolitic” al regiunii Mării Negre. 

Armand Goșu a explicat că președintele Nicușor Dan va merge ulterior vizitei celor trei lideri europeni - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - în Republica Moldova, cu ocazia zilei Limbii Române, pe 31 august, pentru că relația dintre București și Chișinău este una specială. 

 „În relația cu Republica Moldova, România a avut grijă mai mereu să sublinieze unicitatea, specificitate ei, adică nu s-ar fi putut duce cu lideri europeni importanți, Merz, Macron, Tusk. tocmai pentru a sublinia că relația Bucureștiului cu Chișinău este ceva cu totul special, ceea ce nu poate fi egalat de acest desant european, chiar dacă este și el foarte solid. Au ales ziua limbii române. Văd că această guvernare are obsesia cu limba română. Și la vizita la Kiev tot limba română. A fost decretată mare succes diplomatic. 

Din perspectiva europeană și din perspectiva Moscovei contează foarte mult care va fi orientarea viitoare guvernări pentru Ucraina și pentru capitalele europene. 

Noi trebuie să ne gândim la Moldova, pentru că dacă pică Ucraina, mi-e teamă că nici Moldova nu are șanse mari să reziste. Moldova are în general o istorie destul de convingătoare, din punctul ăsta de vedere, ea s-a orientat. Dacă vrei să iei temperatura geopolitică a regiunii Mării Negre, te uiți la Moldova. E un fel de termometru geopolitic. Dacă lucrurile înclină în favoarea Rusiei, atunci moldovenii votează cu Rusia și la Chișinău ai forțe politice pro-ruse. 

Moldovenii votează în general geopolitic. E o națiune mică, principalul obiectiv e să supraviețuiască. 

Dacă lucrurile se termină urât în următoarele săptămâni în Ucraina și evoluția acestor negocieri sub presiunea lui Trump va fi una negativă, există un risc și pentru Moldova”, explică profesorul Armand Goșu.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la 27 august la Chişinău, de Ziua Independenţei, la invitaţia preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Totodată, la 31 august, de Ziua Limbii Române, preşedintele României, Nicuşor Dan, va merge la Chişinău, a informat vineri Preşedinția Republicii Moldova.

