Premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a părăsit și interimatul. Pe cine a numit Maia Sandu în locul său

Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Osmochescu a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și va intra în funcție de la data de 8 iulie 2026, până când va fi format un nou Guvern.

„Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a comentat decizia Alexandru Munteanu.

Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat „această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate”.

„Le mulțumesc doamnei președinte pentru încrederea acordată și colegilor din Guvern pentru sprijin. În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală, vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate”, a scris Osmochescu, potrivit zdg.

Vineri, 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier. În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.”

În aceeași zi, Maia Sandu a declarat că fostul premier „a avut mână liberă” să conducă Guvernul și a respins speculațiile potrivit cărora acesta ar fi plecat din funcție pentru că nu ar fi fost lăsat să combată abuzurile. Potrivit Maiei Sandu, Alexandru Munteanu nu a pus nicio condiție înainte de a pleca din funcție, iar singura obiecție exprimată în discuțiile cu ea a vizat relația interpersonală cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Maia Sandu a anunțat, tot atunci, că va demara consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, în această săptămână.

Editor : A.R.