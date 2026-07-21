Premierul desemnat din Republica Moldova, Vasile Tofan, merge în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere

Prim-ministrul desemnat din Republica Moldova, Vasile Tofan, va solicita astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Ședința plenară în care deputații vor examina cererea este programată pentru ora 11:00, transmite IPN.

Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul.

În Guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se vor regăsi zece miniștri din actualul Executiv, iar patru portofolii revin unor membri noi ai cabinetului. Totodată, vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană, Valeriu Chiveri și Cristina Gherasimov, își vor păstra funcțiile.

Pentru funcția de ministru al sănătății este desemnat Alexandru Gasnaș, consilier prezidențial. La șefia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este propus Radu Musteața, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, iar pentru funcția de ministru al finanțelor este înaintată Victoria Belous, deputatul PAS, care a mai deținut anterior același portofoliu. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Suruceanu, actualul viceadministrator al complexului multimedia și sportiv Chișinău Arena.

Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, după demisia lui Alexandru Munteanu.

Editor : A.R.