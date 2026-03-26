Premierul Ilie Bolojan, alături de ambasadorul Republicii Moldova la București, a adus un omagiu principalilor artizani ai unirii Basarabiei cu România, din 1918.

Șeful Executivului a depus coroane cu flori la locul înhumării liderilor care au stat la baza deciziei istorice din 27 martie 1918, prin care Basarabia s-a unit cu România, fiind prima provincie istorică care a luat o astfel de decizie, în Sfatul Țării, deschizând calea către crearea României Mari.

„Pe 27 martie se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Actul Unirii, adoptat la Chișinău, a fost prima piatră de temelie pusă la fundația reîntregirii.

La Mănăstirea Cernica odihnesc personalități importante ale Sfatului Țării, artizani ai acestui act istoric.

Am depus astăzi coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa lor.

Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii și eroii neamului nostru”, a scris premierul pe rețelele sociale.

Amintim, parte dintre liderii basarabeni care a deschis drumul reîntregirii, au suferit repercusiuni grave pentru faptul după instalarea regimului comunist la București.

Spre exemplu, Ion Pelivan a fost întemnițat în una dintre cele mai dure închisori din acea perioadă, la Sighet și a murit în spatele gratiilor.

Un alt lider marcant, Pantelimon Halipa, a fost și el înemnițat, la Gherla.

