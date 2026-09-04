Live TV

Premierul R. Moldova a povestit ce a pățit în studenţie când a vrut să vândă ţigări în Olanda: „După două zile au venit la mine acasă”

Data actualizării: Data publicării:
vasile tofan profimedia
Vasile Tofan. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Vasile Tofan a povestit vineri, în timp ce participa la un eveniment al serviciului vamal al ţării, cum, în perioada când era student în Olanda, a încercat să vândă ţigări pentru a câştiga nişte bani în plus, precizând că a fost o experienţă din care a avut de învăţat.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. (…) M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda. Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunţul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înţeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat şi el să câştige 10 euro şi m-au lăsat să plec”, a povestit premierul Vasile Tofan, potrivit NewsMaker, citată de News.ro.

El a povestit acest lucru la ceremonia dedicată celor 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal al R. Moldova.

Tofan a spus că această experienţă a fost una din care a avut de învăţat şi în acest context a explicat ce aşteptări are de la serviciile de control ale statului. „Experienţa asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături. (…) Pentru mine e un învăţământ important, pentru că eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii. Acolo unde sunt mici greşeli – să fii mai tolerant. Şi cred că e provocarea asta inclusiv pentru noi, să ne focusăm nu atât de mult, maniacal focusat, pe procedură, dar să ne focusăm în primul rând pe riscuri. Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari şi unde abuzurile sunt mai mari”, a explicat premierul.

Ulterior, Tofan a povestit despre un alt caz legat de vamă, care a avut loc în 2022. „Ţineţi minte perioada asta când erau TIR-uri interminabile la frontieră? (…) Erau bătăi între şoferi, erau oameni aduşi la disperare după 5-6 zile stat acolo, nedormit, nespălat, nemâncat. (…) Lucram pentru un vinificator atunci şi aveam câteva TIR-uri blocate şi ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc. Am avut tentaţia să sun pe cineva şi chiar am obţinut telefonul domnului Talmazan de atunci (Igor Talmazan, fost şef al serviciului vamal al R. Moldova - n.r.). Nu-l cunoşteam. Ştiţi, şi m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuşi, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situaţia s-a rezolvat. (…) Rugămintea mea e să ajungem la un sistem care să nu necesite sunat”, le-a spus Tofan funcţionarilor de la vamă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
2
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
3
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
A venit decizia instanței și Donald Trump a descris-o într-un singur cuvânt!
Digi Sport
A venit decizia instanței și Donald Trump a descris-o într-un singur cuvânt!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
generic gold reserve vault with stacks of gold bars
Olanda își mută 86 de tone din rezervele de aur din SUA și Canada la Londra, invocând tensiunile geopolitice în creștere
35 de ani de Republica Moldova. Cât mai avem până la Unire?
BLNM9338 (1)
Botond Csoma: UDMR nu exclude să-l susțină pe Grindeanu la formarea unui nou guvern. Ce spune despre Siegfried Mureșan
File - Edouard Balladur, Paris, France - 31 Aug 2026
A murit Edouard Balladur. Fostul premier francez avea 97 de ani
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Nicușor Dan: Ziua Limbii Române, sărbătorită pentru prima dată în România, Republica Moldova și Ucraina
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză...
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, găsit lângă Sulina. MApN...
fratii tate
„Spune-i camerei de ce ești lovită”. Stenogramele care arată cum a...
sediu sbu bombardat
Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al...
Ultimele știri
Procesul lui Lindsay Clancy: judecătorul afirmă că trebuie să declare nulitatea procesului, după ce juriul nu a putut da un verdict
Ghinea, despre PNRR: Autostrada Moldovei, cea mai mare investiție din cadrul programului la nivel european. Care e cel mai mare eșec
„Ce zi este astăzi?”. Salvare miraculoasă în Nepal: doi muncitori au fost scoși în viață dintr-un tunel la nouă zile după inundații
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De azi, viața lor se schimbă! 3 zodii intră într-o etapă puternică și lasă în urmă o perioadă care le-a...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Dean Zandbergen a fost convocat de Nuno Campos și poate debuta în Dinamo – FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Brazilian de 20 de ani, transfer surpriză la Universitatea Craiova! A fost adus în Bănie de un fost jucător...
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După scandal, Vali Crețu s-a întâlnit cu Mihai Stoica și s-a terminat!
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”