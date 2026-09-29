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Premierul R. Moldova: Suntem importatori mari de energie. Fiecare şoc extern agravează situaţia

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Vasile Tofan.
Vasile Tofan. Foto: Profimedia
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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că fiecare şoc de pe piaţa internaţională de energie afectează grav economia ţării sale, justificând astfel necesitatea instituirii stării de urgenţă. El a declarat, într-un interviu pentru Agerpres, că importurile de energie ale Republicii Moldova ating 10% din Produsul Intern Brut. De asemenea, Tofan a mulţumit României pentru sprijinul acordat în domeniul energetic.

Pe de altă parte, referindu-se la criza politică din România, şeful Executivului de la Chişinău a spus că, indiferent de votul care va fi acordat de Parlament pentru premierul desemnat Siegfried Mureşan, va respecta decizia Legislativului de la Bucureşti.

„Avem o relaţie foarte bună cu România, indiferent de ce ar fi la Bucureşti. Sperăm că această relaţie strategică, dar mai mult decât strategică, frăţească, (...) să continue indiferent de cine va fi noul şef al Guvernului la Bucureşti”, a spus el.

Întrebat ce trebuie să știe un antreprenor român care vrea să investească în Republica Moldova, Tofan a spus: „Mulţi investitori se uită la Moldova ca la o ţară de sub trei milioane (n.r. - de locuitori). Şi voiam să spun că, de fapt, noi putem fi văzuţi ca o punte de intrare pentru pieţe mult mai mari, inclusiv parteneriatul strategic pe care îl avem cu România le permite investitorilor din Moldova să aibă acces şi la piaţa românească, dar şi la o eventuală construcţie a Ucrainei. Deci e important să ne poziţionăm ca o platformă de exporturi şi comerţ, nu doar ca o piaţă mică de trei milioane”.

El a vorbit și despre procesul de aderare a Republicii Moldova la UE.

„Să ştiţi că, de fapt, suntem un elev bun, ca să citez colegii din Consiliul European, în ceea ce ţine de implementarea reformelor. Ne aşteptăm la un raport pozitiv din partea Comisiei Europene la sfârşit de octombrie, pentru că, de fapt, am avansat foarte mult cu sincronizarea legislaţiei şi cu aplicarea acquis-ului.

Aici am şi o mare rugăminte şi contăm mult pe suportul României în acest parcurs. România este o ţară puternică, este o ţară cu o voce importantă în Uniunea Europeană şi, foarte important, la Consiliul European, când se va decide soarta Moldovei, dacă avansăm sau nu, România să vorbească cu o voce tare, la fel cum a făcut-o până acum, şi contăm foarte mult pe susţinerea României în acest parcurs”, a spus el.

„Pe partea de reforme suntem bine. Unde mai avem de lucru, cred eu, este ceea ce ţine de proiectele capitale şi proiectele de infrastructură, unde încă nu reuşim să avem ritmul pe care mi l-aş dori în ceea ce ţine de rapiditatea cu care se fac lucrurile”, a adăugat Tofan.

Premierul moldovean a vorbit și despre situația energetică a țării sale, în condițiile în care a cerut instituirea stării de urgenţă, pe fondul problemelor energetice şi de apă.

„Sunt riscuri mari. Suntem importatori mari de energie. Importurile noastre de energie sunt aproape la 10% din PIB şi de asta, evident, fiecare şoc extern agravează situaţia.

Cu această ocazie, vreau să mulţumesc României şi pentru deschiderea faţă de exporturile de carburanţi, în special de motorină, de la rafinăriile din România, dar contăm foarte mult şi pe intrarea în funcţiune cât mai rapidă a gazelor de la Neptun Deep, anul viitor, care vor contribui inclusiv la independenţa noastră energetică. Evident, vom plăti preţuri de piaţă acolo, dar este o sursă mai atractivă decât să cumpărăm gazul de la bursa din Olanda”, a spus el.

Tofan a adăugat că e nevoie de măsuri suplimentare pentru a ajuta populaţia: „Trebuie să o facem. Am acoperit anul trecut circa 620.000 de gospodării cu programul nostru de compensaţii şi, în acest an, oricât de strâns ar fi bugetul nostru, trebuie să intervenim pentru a acoperi necesităţile celor mai vulnerabile familii”.

Editor : M.B.

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