Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și calitatea de deputat ales pe listelele PAS

Data publicării:
Dorin Recean
Foto: Dorin Recean, premierul Republicii Moldova

Dorin Recean pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Igor Grosu: „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu, transmite presa de la Chișinău.

Dorin Recean: „Mulțumesc PAS pentru încredere și pentru mandatul de a conduce Guvernul R. Moldova în această perioadă complicată (…). Etapa la care a ajuns astăzi R. Moldova se datoreaxă fiecărui funcționar care a ales să-și facă munca onest. Am fost onorat de încrederea PAS, dar decizia mea este alta… Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern (…)”.

Astfel, după învestirea noului Guvern, actualul premier, care a acces în Parlament pe listele PAS, își va depune și mandatul de deputat.

