Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, merge în Republica Moldova la începutul lunii noiembrie. Ce va discuta la Chișinău

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, face o vizită la Chişinău în 6 şi 7 noiembrie, a anunţat miercuri preşedintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, la postul naţional de televiziune, transmite Moldpres. Grosu a precizat că Metsola va susţine un discurs în Parlamentul de la Chişinău.

„Vom avea discuţii şi cu Roberta Metsola, care pe 6-7 noiembrie vine la Chişinău. O vom găzdui în Parlament. Va avea în mod sigur şi un discurs în faţa plenului Parlamentului şi evident vom discuta şi aceste aspecte de deschidere a negocierilor propriu-zise”, a declarat Igor Grosu.



Oficialul moldovean a afirmat că autorităţile de la Chişinău îşi doresc deschiderea cât mai rapidă a capitolelor de negocieri cu UE.



„Noi ne dorim foarte repede. Am văzut şi declaraţia doamnei Marta Kos, comisarul pentru extindere, care a zis că Republica Moldova este gata pentru toate şase capitole. Ştiu că se caută o soluţie. Cunoaşteţi care este problema. E nevoie de un consens la nivel de statele membre ale Uniunii Europene. Noi considerăm că ar fi corect să avem acelaşi start împreună cu vecinii noştri ucraineni. Se caută soluţia. Sperăm foarte mult în timpul apropiat să fie găsită”, a precizat Igor Grosu.



Republica Moldova a finalizat luni, 22 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în iulie 2024. În cadrul exerciţiului, experţii instituţiilor publice au analizat peste 100.000 de pagini de legislaţie naţională comparativ cu cea a Uniunii Europene.



Procesul de screening bilateral reprezintă analiza detaliată a legislaţiei naţionale comparativ cu acquis-ul comunitar şi constituie o etapă esenţială în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Finalizarea acestuia este considerată un pas major în parcursul european al Republicii Moldova, care şi-a obţinut statutul de ţară candidată la aderare în iunie 2022, aminteşte Moldpres.

