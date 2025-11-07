Live TV

Video Președintele Parlamentului European, discurs în limba română în Legislativul de la Chișinău. Metsola a fost ovaționată în picioare

Data actualizării: Data publicării:
metsola chisinau
Sursa foto: Captura foto/Facebook

Roberta Metsola a participat la ședința solemnă a Legislativului din Republica Moldova, unde a fost invitată să țină un discurs. Spre surprinderea celor din sală, aceasta a vorbit în limba română.

În primul meu an, am venit în această sală, exact în acest loc și am spus atunci că Moldova este în Europa. Este o onoare să mă întorc iarași aici, în acest noi mandat a Parlamentului European. Dacă trei ani în urmă noi vorbeam despre țară candidată ca un început, astăzi sunt aici pentru a vorbi despre procesul de aderare ca și proiect. Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță undeva la orizont, exact în acest moment avem oportunități larg deschise. Acest lux se datorează curajului, determinării și a convingerii cetățenilor R. Moldova. Progresul vostru este deja unul remarcabil, Pachetul de extindere a confirmat acest lucru. Ați completat cu succes procesul de screening, iar acum cu toții suntem pe calea de a deschide noi capitole de negocieri până la sfârșitul anului. În pofida tuturor amenințărilor care au încercat să destabilizeze Moldova, totuși țara înaintează și avansează în acest proces de aderare.

Eu sunt conștientă că această poziție europeană atât de clară, totuși nu a fost una simplă și este foarte fragilă, însă alegând Europa înseamnă să alegeți solidaritate. Parlamentul European a fost primul care a cerut să puneți capăt dependenței de energia rusească, iar această direcție a voastră coincide cu a noastră.

Viitorul Moldovei este unul european, ceea ce înseamnă că niciodată nu veți râmâne singuri în această călătorie oricât de dificilă nu ar fi. Parlamentul European va face absolut tot ce este necesar pentru a rămâne alături de voi în acest parcurs de a deveni membri UE, pentru că noi suntem prima instituție care a cerut statul de țară candidată pentru R. Moldova.

Sunt foarte mândră să anunț oficial inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău, care este un semnal clar al angajamentului nostru față de călătoria R. Moldova spre UE

Uniunea Europeană are nevoie de Moldova în aceeași măsură cum are nevoie Moldova de UE. Aceasta nu este doar viziunea mea, asta este viziunea tuturor oamenilor din UE. Emmanuel Macron și Donald Tusk au fost aici pentru a reafirma sprijinul nostru neclintit pentru viitorul european al R. Moldova. Ușile Europei sunt deschise larg, acum trebuie să me asigurăm că voi puteți trece acest prag. Parlamentul European nu va închide ușa niciodată în fața acestui vis ai R. Moldova care ne va aduce împreună și vreau să vă asigur că vom rămâne în continuare alături de voi la fiecare pas”, a declarat în plenul Legislativului președinta Parlamentului European, potrivit zdg

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
5
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Digi Sport
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre întâlnirea lui Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un...
Oameni într-o stație de metrou.
Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran...
Viktor Orban cu figura dezamagita
Marea dilemă a lui Viktor Orban - grațiile lui Donald Trump sau...
Ultimele știri
Nicușor Dan: De la o reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. E dureros la nivel personal, dar era necesară
„Marioneta Kremlinului”. Gunvor renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru Lukoil, după ce SUA a anunțat blocarea tranzacției
Peste 50 de răniți după o explozie la o moschee dintr-un complex școlar din Indonezia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Old locomotive on the railroad in the autumn landscape
Premieră pe calea ferată: România și Republica Moldova introduc controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu speaks to media after the oath ceremony in Presidential Pa
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță primele vizite în noua sa calitate. Când va vizita România
medic parchetul general
Medici care au cerut recunoașterea unor diplome obținute fraudulos în Republica Moldova, audiați la Parchetul General
guvern republica moldova fb
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat
grenade moldova
Forțele speciale de la Chișinău au descoperit un adevărat arsenal la un grup criminal: grenade, kalașnikov, aruncătoare RPG
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost umilită o mireasă chiar în ziua nunții, de proaspătul soț: „M-am simțit invizibilă, am fost ținta...
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Louis Munteanu l-a sunat direct pe Gigi Becali să-i mărească salariul dacă vine la FCSB! Giovanni știe...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre...
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Ce este cifra octanică? Mulţi şoferi o văd la benzinării, dar nu ştiu ce e
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor...
Pro FM
Sabrina Carpenter a numit-o „sufletul ei pereche” pe Nicole Kidman, înainte de a o „aresta” în timpul...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Sebastian Stan se simte „norocos” că rolurile din filme ca „The Apprentice” şi „A Different Man” au venit mai...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre fostul ei iubit mort de supradoză: „Am încercat totul, dar...
UTV
Theo Rose vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Artista nu își dorește încă al...