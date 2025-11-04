Live TV

Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat

Foto: Facebook/ Guvernul Republicii Moldova

Un proiect de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale fost inclus pe agenda primei ședințe a noului Cabinet de miniștri, transmite presa de la Chișinău.

Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii din Republica Moldova, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe de peste Prut. Aceasta are drept scop încetarea efectelor juridice ale respectivului acord care, a fost semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și a intrat în vigoare data de 4 iulie 2001.

Conform proiectului de lege, autoritățile de la Chișinău ar urma să denunțe acordul respectiv, iar Ministerul Afacerilor Externe să notifice partea rusă cu privire la acest fapt.

În contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, acest Acord poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă. Având în vedere că Republica Moldova nu beneficiază de un Centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului”, se arată în nota de argumentare a proiectului.

Denunțarea acordului nu va implica consecințe financiar-economice, modificări legislative sau reorganizarea unor structuri existente, iar efectele juridice ale acestuia vor înceta odată cu adoptarea proiectului de lege.

