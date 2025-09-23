Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova”

Guvernul de la Chișinău a venit cu o reacție oficială, după comunicatul SVR potrivit căruia UE va „ataca Republica Moldova pentru a desanta trupe spre Odessa”. Oficialii moldoveni consideră poziția spionilor ruși drept „o reacție isterică”.

„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane”. Astfel a comentat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, declarațiile halucinante publicate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) despre o așa-numită „intervenție militară a UE în R. Moldova”.

Potrivit Guvernului de la Chișinău, așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul de luni, 22 septembrie, al președintei Maia Sandu, care a avertizat, înainte de alegeri, că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”, transmite zdg.

„Scopul lor este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european. Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării”, afirmă reprezentanții Guvernului.

„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a declarat Maia Sandu.

Editor : A.R.