Prima reacție a SUA după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”

„Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”, este mesajul transmis luni de Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) în Republica Moldova după alegerile parlamentare de duminică. Totodată, ambasada felicită poporul moldovean şi partidele care au trecut pragul electoral pentru accederea în Parlament.

„Felicităm poporul moldovean pentru participarea sa la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acţiune şi Solidaritate şi tuturor partidelor care au depăşit pragul de reprezentare în Parlament. Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern pe teme de interes comun”, scrie reprezentanţa diplomatică americană la Chişinău într-o postare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), pro-european, al preşedintei Maia Sandu a câştigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obţinând mai mult de jumătate din voturile alegătorilor.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a finalizat, luni, centralizarea datelor din toate cele 2.274 secţii de votare, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi din străinătate, iar rezultatele arată că PAS a obţinut 792.557 voturi dintr-un total de 1.578.731 voturi valabil exprimate (50,20%).

Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul preşedinte socialist Igor Dodon, s-a clasat al doilea, la mare distanţă de PAS, el obţinând 24.17%, respectiv 381.505 voturi.

Pe poziţia a treia s-a clasat Blocul Electoral „Alternativa” al primarului municipiului Chişinău, Ion Ceban, care a fost susţinut de 7.96% dintre alegători. Numărul total de voturi pentru această formaţiune politică a fost de 125.685.

Fostul primar al oraşului Bălţi, Renato Usatâi, s-a clasat cu partidul său, intitulat „Partidul Nostru”, pe următorul loc, cu 6.20%, respectiv 97.852 voturi.

Ultimul partid care a depăşit pragul electoral şi a acces în noul parlament de la Chişinău a fost Partidul Politic „Democraţia Acasă”, condus de Vasile Costiuc. El a fost votat de 5.62% dintre alegători, înregistrând 88.679 voturi.

Editor : C.A.