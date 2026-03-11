Primarul Chișinăului pierde în fața SRI. Ion Ceban rămâne cu interdicția de intrare în România și UE

Miercuri, 11 martie, Curtea de Apel București a emis o hotărâre prin care a respins o cerere depusă de Ion Ceban, primarul Chișinăului, în litigiul în care urmărește anularea măsurii prin care i s-a impus interdicție de acces în spațiul Schengen.

„Respinge excepţia tardivităţii, invocată de pârâţi prin întâmpinări ca nefondată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a Adresei nr. 00436494 din 07.07.2025 invocată de pârâtul S.R.I. prin întâmpinare ca nefondată. Respinge cererea ca nefondată. Definitivă. Pronunţată azi, 11.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Ion Ceban, la solicitarea jurnaliștilor de la zdg.md, a comentat decizia Curții de Apel București. „Vom ataca decizia Curții de Apel București conform procedurilor legale. În ședințele de judecată, poziția oponenților s-a limitat în principal la chestiuni de procedură. Ne vom apăra drepturile pe toate căile legale, inclusiv prin sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Justiția trebuie să rămână liberă de orice influență politică. Iar în cazul meu este strict politic, o înțelegere ca să mă denigreze. Cu toate acestea, cetățenii noștri sunt înțelepți și își dau foarte bine seama că este o comandă politică din partea conducerii de stat”, a scris Ceban, pe pagina sa de facebook.

Pe 11 septembrie 2025, judecătorii de la București au respins cererea formulată de primarul Ion Ceban, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen. Instanța a decis că cererea este inadmisibilă, dar putea fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

