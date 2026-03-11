Live TV

Primarul Chișinăului pierde în fața SRI. Ion Ceban rămâne cu interdicția de intrare în România și UE

Data actualizării: Data publicării:
Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului.
Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului. Foto: Profimedia Images

Miercuri, 11 martie, Curtea de Apel București a emis o hotărâre prin care a respins o cerere depusă de Ion Ceban, primarul Chișinăului, în litigiul în care urmărește anularea măsurii prin care i s-a impus interdicție de acces în spațiul Schengen.

„Respinge excepţia tardivităţii, invocată de pârâţi prin întâmpinări ca nefondată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a Adresei nr. 00436494 din 07.07.2025 invocată de pârâtul S.R.I. prin întâmpinare ca nefondată. Respinge cererea ca nefondată. Definitivă. Pronunţată azi, 11.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Ion Ceban, la solicitarea jurnaliștilor de la zdg.md, a comentat decizia Curții de Apel București. „Vom ataca decizia Curții de Apel București conform procedurilor legale. În ședințele de judecată, poziția oponenților s-a limitat în principal la chestiuni de procedură. Ne vom apăra drepturile pe toate căile legale, inclusiv prin sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Justiția trebuie să rămână liberă de orice influență politică. Iar în cazul meu este strict politic, o înțelegere ca să mă denigreze. Cu toate acestea, cetățenii noștri sunt înțelepți și își dau foarte bine seama că este o comandă politică din partea conducerii de stat”, a scris Ceban, pe pagina sa de facebook.

Pe 11 septembrie 2025, judecătorii de la București au respins cererea formulată de primarul Ion Ceban, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen. Instanța a decis că cererea este inadmisibilă, dar putea fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Anterior, Curtea de Apel București a respins pe 11 septembrie cererea formulată de primar, care a solicitat suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
Israel launched new airstrikes on Beirut
5
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla sri de la intrarea in institutie
Anunțul SRI cu privire la ridicarea nivelului de alertă teroristă în România
Jean Rogoveanu
Portret neobișnuit pe fațada primăriei din Gogoșu, Mehedinți: fostul primar, acum decedat, imortalizat cu un pahar de vin în mână
Demonstrație de susținere a lui Ekrem İmamoğlu
Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane
scoala elevi vrancea
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai. Tatăl unui copil: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
sri inquam octav ganea
SRI lansează un proiect pentru prevenirea radicalizării tinerilor. Cât costă și cum va funcționa programul PREVISIO 2
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
scandal caciu
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
Ultimele știri
Un liceu din România a montat camere video la baia fetelor, pentru a-i prinde pe elevii care fumează. Unii părinți sunt revoltați
Timiș: Bărbat de 58 de ani, reținut pentru pornografie infantilă. Victima era fiica concubinei sale, de doar 5 ani
Regulă mai puțin obișnuită impusă benzinăriilor din Germania: „Vrem să rupem acest mecanism”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Mirel Rădoi debutează la FCSB împotriva echipei care i-a cauzat un scandal monstru la Craiova: „Dacă nu se...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Bătălia pentru bomba nucleară. Comandourile israeliene și Delta Force, pe punctul de fi trimise în Iran...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Confirmare: Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul din 28 februarie, în care i-au murit șase membri ai...
Playtech
Câte ore pe zi ai voie să muncești dacă ai două contracte la aceeași firmă. Ce prevede Codul Muncii
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Britney Spears nu e singura care are probleme. Fostul ei soț, Kevin Federline, prins din urmă de datorii și...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...