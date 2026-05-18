Prime de instalare de 15.000 de euro oferite de Chișinău profesorilor care merg să predea în limba română în Găgăuzia

Ministerul Educației de la Chișinău va oferi, începând din acest an, prime de instalare de până la 15.000 de euro profesorilor vorbitori de limba română care acceptă să se transfere în școlile și grădinițele din Găgăuzia, în încercarea de a extinde oferta educațională în limba română din regiunea autonomă.

Ministerul Educaţiei din Republica Moldova va oferi, începând din acest an, stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limba română pentru a se transfera în unităţile de învăţământ din Găgăuzia, în scopul creşterii ofertei educaţionale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a declarat luni, pentru AGERPRES, ministrul Dan Perciun.

Potrivit acestuia, autorităţile de la Chişinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădiniţele şi şcolile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani.

„Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele şi să punem în aplicare proiectul”, a afirmat Perciun.

Ministrul Educaţiei susţine că profesorii care vor fi transferaţi la şcolile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenţi de studii în limba română. „Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română”, a adăugat oficialul moldovean.

Dan Perciun consideră că măsura va produce efecte pozitive în sistemul educaţional din Găgăuzia deoarece, pe lângă creşterea calităţii predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din şcoli şi grădiniţe.

