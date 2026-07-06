Primele explicații ale premierului demisionar de la Chișinău pentru plecarea din funcție: „E o istorie mai complicată”

Premierul în exercițiu din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, a venit cu o reacție după ce și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Acesta a declarat că are conștiința împăcată și a refuzat să ofere detalii despre decizia pe care a luat-o.

Întrebat de o jurnalistă dacă nu-i permite conștiința să rămână în fruntea Guvernului, Munteanu a răspuns: „Nu-mi citiți lecții de morală, conștiința mea este foarte liniștită”.

„Înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit pe rețelele sociale, dar cu un ochi și din ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% din acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze (…). Conștiința mea este foarte liniștită, am făcut ceea ce a trebuit să fac, iar acum îmi continui datoria, precum am spus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională, suntem în proces de integrare europeană, nu putem să ne permitem să creăm niște situații de controversă (…)”, a declarat Munteanu pentru jurnaliștii de la IPN.

Amintim, vineri, 3 iulie, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia după opt luni de la învestire. Plecarea sa din funcție vine după mai multe demisii în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”, după ce ZdG a dezvăluit că fostul director al întreprinderii a câștigat concursul organizat de Agenției Proprietății Publice (APP) în baza unui CV cu informații false, dar și despre salariile angajaților de la întreprinderea de stat.

Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a scris Munteanu.

Editor : A.R.