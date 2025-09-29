Primul mesaj al Maiei Sandu, după ce partidul pe care l-a fondat a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova

Rezultatul alegerilor parlamentare de ieri nu reprezintă victoria unui partid, dar e victoria R. Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă. Șeful statului vecin a mulțumit pentru reziliența de care au dat dovadă moldovenii în fața propagandei Rusiei și a cumpărării de voturi.

”Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni, nu ne-am lăsat intimidați, speriați, ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți când viitorul țării noastre e în primejdie. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm obiectivele. Rezultatul nu e victoria unui partid, dar e victoria țării. Votul de ieri e un mandat puternic pentru aderarea la UE” a declarat Maia Sandu.

Potrivit ei, cel mai important lucru este că moldovenii au decis pentru R. Moldova, în pofida tuturor banilor pe care Rusia i-a cheltuit. În context, Maia Sandu a declarat că se așteaptă la noi provocări din partea Moscovei, care vrea să ne deturneze din parcursul nostru european.

”E clar că Rusia nu va renunța în totalitate la acțiunile de intimidare a R. Moldova, dar cred că cetățenii au demonstrat convingător în aceste alegeri că suntem oameni cu demnitate și curajoși. Moldova e o țară mică, dar voinică. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar și instituții capabile și oameni dedicați. O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva RM. Am văzut că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici trebuie să facem reforma justiției” a notat Maia Sandu.

La final, șeful statului a îndemnat la coeziune socială și a reiterat că toți cetățenii, indiferent pentru cine au votat, trebuie să pună umărul la dezvoltarea R. Moldova și asigurarea unui viitor mai bun pentru copiii lor, transmite deschide.md.

Cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. Prezența ridicată la urne, atât în țară cât și în diaspora, a confirmat miza uriașă a acestor alegeri, în urma cărora Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament.

Rezultatul mult sub așteptări pentru opoziția pro-rusă l-a determinat pe Igor Dodon să acuze fraude și să cheme oamenii la proteste.

Potrivit cifrelor Comisiei Electorale Centrale, la alegerile parlamentare din Republica Moldova au votat 1.578.724 de cetățeni.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - 50,20% (792.557 voturi)

„Blocul Patriotic” - 24,17% (381.505 voturi)

Blocul Electoral „Alternativa” - 7,96% (125.673 voturi)

„Partidul Nostru” - 6,20% (97.852 voturi)

Partidul Democrația Acasă (PPDA) - 5,63% (88.679 voturi)

Editor : A.R.