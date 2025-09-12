Pro-rusul Igor Dodon folosește moartea activistului Kirk pentru a promova discursul lui Putin: „Fascism neoliberal”

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a transmis condoleanțe poporului american în legătură cu moartea violentă a activistului conservator Charlie Kirk, despre care spune că a fost „un om cu un mare curaj și determinare politică”.

„Sperăm că asasinul va fi depistat și pedepsit cât mai grabnic. Din păcate, rivalitatea politică cultivă o ură sălbatică, iar principalii vinovați sunt liderii politici și ideologici care își manipulează adepții”, a declarat Dodon.

El a afirmat că în Occident s-ar fi creat „o atmosferă a dictaturii ideologice, a unui fascism neoliberal care învrăjbește și dezbină popoarele”. Potrivit lui, Kirk nu ar fi primul activist conservator „victimă a furiei ideologice ridicate de globalismul toxic”, amintind și de atentatul asupra premierului slovac Robert Fico.

În același context, Igor Dodon a mai declarat că este important ca și în Republica Moldova „forțele globaliste, aflate azi la guvernare, să își tempereze emoțiile și să nu promoveze ura și agresivitatea”, transmite newsmaker.md

Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât.

El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice. La fel ca Donald Trump înaintea sa, influencerul Charlie Kirk a fost miercuri ţinta unui foc de armă în timp ce găzduia un eveniment la Universitatea Valley din Utah.

