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Putin a încercat să transforme Republica Moldova în al doilea Belarus și s-o folosească împotriva UE și a Ucrainei, susține Maia Sandu

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Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia a încercat să transforme Republica Moldova într-un al doilea Belarus și să folosească teritoriul statului împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, însă cetățenii au împiedicat realizarea acestui plan prin votul lor, susține Maia Sandu.

Președintele Maia Sandu, la Forumul de Securitate avertizat că amenințările Moscovei continuă, inclusiv prin încălcarea spațiului aerian, atacuri asupra infrastructurii și campanii de dezinformare, transmite deschide.md.

„Planul Rusiei a fost să transforme Republica Moldova într-un al doilea Belarus și să utilizeze teritoriul nostru împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene. Moldovenii au oprit acest plan la alegeri”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, numai în ultimele șapte zile, nouă drone rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar din septembrie au fost înregistrate peste 20 de asemenea incidente, mai multe decât pe parcursul întregului an trecut. Totodată, atacurile Rusiei asupra Ucrainei au provocat poluarea Nistrului și au afectat liniile electrice, cu repercusiuni asupra Republicii Moldova.

„Ne confruntăm cu un război care este amenințător de aproape. [...] Așa încearcă Rusia să ajungă în Republica Moldova: prin aer, prin apă și prin rețelele electrice”, a afirmat șeful statului.

Maia Sandu a subliniat că aceste amenințări sunt însoțite de propagandă și dezinformare, prin care Moscova încearcă să discrediteze parteneriatele de apărare ale Chișinăului și să reducă sprijinul populației pentru modernizarea Armatei Naționale.

„Este un război cognitiv, care atacă mințile cetățenilor noștri. Moscova dorește să discrediteze parteneriatele noastre de apărare și să reducă susținerea cetățenilor pentru modernizarea armatei. O armată slabă este utilă pentru Moscova”, a declarat președintele de peste Prut.

Aceast a abordat și problema prezenței militare ruse în regiunea transnistreană. Potrivit Maiei Sandu, Rusia folosește inclusiv temerile legate de o eventuală explozie la depozitul de muniții de la Cobasna pentru a-și justifica menținerea trupelor, deși evaluările tehnice efectuate de autorități indică faptul că o explozie devastatoare nu este posibilă.

„Trupele rusești se află la Cobasna din 1992. Au promis să plece încă în 1999, dar sunt tot acolo. Folosesc frica unei explozii la Cobasna pentru asta. Dar am analizat tehnic și o explozie devastatoare nu poate avea loc”, a spus Maia Sandu.

Referindu-se la ingerințele electorale, președintele a declarat că Rusia a cheltuit o sumă echivalentă cu două procente din PIB-ul Republicii Moldova pentru a influența alegerile, însă cetățenii au rezistat presiunilor și au ales continuarea parcursului european.

Șeful statului a evidențiat și contribuția Republicii Moldova la securitatea regională. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, peste un milion de ucraineni au traversat frontiera Republicii Moldova, iar aproximativ 100 de mii și-au găsit refugiu aici.

„Dacă iarna va fi din nou grea pentru Ucraina, suntem pregătiți să primim atât de mulți refugiați cât va fi necesar”, a dat asigurări Maia Sandu.

Totodată, Republica Moldova a reușit să mențină pacea în regiunea transnistreană și să împiedice utilizarea teritoriului său pentru eludarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei.

Președintele a menționat și cooperarea instituțiilor de drept cu partenerii europeni în combaterea criminalității transfrontaliere, a atacurilor cibernetice și a spălării banilor, precum și participarea militarilor moldoveni la misiuni internaționale de menținere a păcii.

Maia Sandu a insistat că apărarea aeriană rămâne o prioritate, iar sprijinul Uniunii Europene, inclusiv prin Instrumentul European pentru Pace, este esențial pentru consolidarea capacităților de apărare.

În încheiere, președintele a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai importantă garanție pentru securitatea pe termen lung a Republicii Moldova și a cerut ca progresele realizate prin reformele interne să fie reflectate în avansarea procesului de aderare.

„O țară mică, la marginea Europei, nu poate ține frontul la nesfârșit fără protecția familiei europene. Moldova în Uniunea Europeană va fi și mai puternică”, a declarat Maia Sandu.

Editor : A.R.

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