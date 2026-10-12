R. Moldova îşi propune să deschidă până la sfârşitul anului toate capitolele de negocieri pentru aderarea la UE

Republica Moldova îşi propune să deschidă până la sfârşitul anului toate capitolele de negocieri rămase, a declarat luni preşedinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul Irlandei, Micheal Martin, informează un comunicat al preşedinţiei moldovene, citat de Radio Chişinău şi Deschide.md, preluate de Agerpres.

Irlanda deţine până la 31 decembrie preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene. Discuţia a avut loc cu câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăseşte extinderea Uniunii Europene.

Maia Sandu şi Micheal Martin au vorbit şi despre relaţiile bilaterale, inclusiv despre acordul în domeniul securităţii sociale, care le va garanta dreptul la pensie cetăţenilor moldoveni care au muncit în Irlanda.

Un alt subiect a fost summitul Comunităţii Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin pe 12 noiembrie şi care va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuţii despre securitatea şi stabilitatea continentului.

Cele 27 de state membre ale Uniunii au confirmat luni convocarea celei de-a patra Conferinţe interguvernamentale R.Moldova-UE

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat luni convocarea celei de-a patra Conferinţe interguvernamentale R.Moldova-UE, programată pentru marţi la Luxemburg, a comunicat viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, într-o postare pe Facebook.

În cadrul reuniunii, vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 - Piaţa internă, şi Clusterul 3 - Competitivitate şi creştere incluzivă.

Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE şi recunoaşterea progreselor realizate de ţara noastră.

„Reuniunea va începe la ora 21:00 (ora Moldovei), iar la ora 22:00 va avea loc conferinţa de presă comună, la care voi participa alături de comisarul pentru extindere, Marta Kos, şi ministrului irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne", a indicat Cristina Gherasimov în postarea sa de pe Facebook.

Editor : Liviu Cojan