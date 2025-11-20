Reacția Chișinăului după ce vameșii români au prins un camion încărcat cu arme care era condus de un moldovean

Șeful Serviciului Vamal din Republica Moldova, Radu Vrabie, susține că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română.

„Acest caz ne arată, inclusiv, cât de important este să avem echipament de scanare performant și în toate punctele de trecere a frontierei”, a notat Radu Vrabie.

Serviciul Vamal a sesizat procuratura, fiind inițiată urmărirea penală. „Suntem cei mai interesați ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent. Securitatea națională, securitatea frontierelor este prioritatea noastră fundamentală și orice încălcare a acesteia va fi sancționată dur”, a mai spus șeful Vămii, transmite IPN, potrivit Deschide.md.

Totodată, Radu Vrabie a precizat că Serviciul Vamal va desfășura propria investigație internă pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate.

Un camion condus de un cetățean al Republicii Moldova, despre care există suspiciuni că ar transporta armament, a fost oprit noaptea trecută la punctul de trecere Albița-Leușeni, la intrarea în România. Potrivit informațiilor apărute în presa din România, vehiculul urma să ajungă în Israel.

Editor : A.R.