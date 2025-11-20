Live TV

Reacția Chișinăului după ce vameșii români au prins un camion încărcat cu arme care era condus de un moldovean

Data actualizării: Data publicării:
poliția militară în Suedia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Șeful Serviciului Vamal din Republica Moldova, Radu Vrabie, susține că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română.

„Acest caz ne arată, inclusiv, cât de important este să avem echipament de scanare performant și în toate punctele de trecere a frontierei”, a notat Radu Vrabie.

Serviciul Vamal a sesizat procuratura, fiind inițiată urmărirea penală. „Suntem cei mai interesați ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent. Securitatea națională, securitatea frontierelor este prioritatea noastră fundamentală și orice încălcare a acesteia va fi sancționată dur”, a mai spus șeful Vămii, transmite IPN, potrivit Deschide.md.

Totodată, Radu Vrabie a precizat că Serviciul Vamal va desfășura propria investigație internă pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate.

Un camion condus de un cetățean al Republicii Moldova, despre care există suspiciuni că ar transporta armament, a fost oprit noaptea trecută la punctul de trecere Albița-Leușeni, la intrarea în România. Potrivit informațiilor apărute în presa din România, vehiculul urma să ajungă în Israel.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Digi Sport
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR amâna pentru 21 ianuarie 2026 contestația AUR privind majorarea...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
România fotbal
Barajul pentru CM 2026:  S-a stabilit adversara României pentru...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E...
Ultimele știri
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta”
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph)
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Oleg Ozerov
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
andrei muraru ambasada romaniei washington
Ambasadorul României la Washington, discuții cu membri ai Congresului SUA despre securitatea est-europeană
vama albita 1
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean. Reacția lui Ionuț Moșteanu
ilie ilascu
Ilie Ilaşcu va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu. Doliu naţional în Republica Moldova
Ilie Ilașcu
A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol va fi înmormântat la București
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Pensia anticipată pentru persoanele care au lucrat în grupa I și II. Cum se calculează reducerea vârstei
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Pro FM
Amândouă au dus o luptă crâncenă cu cancerul. Prințesa Kate, îmbrățișare caldă și emoționantă cu Jessie J
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...