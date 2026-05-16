Reacția Maiei Sandu după ce Putin a simplificat obținerea cetățeniei ruse pentru separatiștii din Transnistria

Președintele rus Vladimir Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii separatiste Transnistria, decizie criticată dur de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a calificat măsura drept un instrument de mobilizare pentru invazia rusă din Ucraina.

Putin a semnat vineri un decret care le permite locuitorilor regiunii separatiste din estul Republicii Moldova să obțină cetățenia rusă fără a fi obligați să locuiască în Rusia sau să cunoască limba rusă, scrie POLITICO.

Maia Sandu a reacționat sâmbătă, afirmând că „probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina”. Ea a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a amenința Republica Moldova în contextul eforturilor Chișinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susținută de Moscova, unde trupe rusești sunt staționate încă de la destrămarea Uniunii Sovietice.

„De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune și-au luat cetățenia Republicii Moldova, pentru că s-au simțit mai în siguranță având cetățenia Republicii Moldova și nu cetățenia Rusiei”, a declarat Maia Sandu la o conferință de securitate desfășurată la Tallinn.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în 2022 și a început oficial negocierile de aderare în 2024. Partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, deține o majoritate solidă după victoria în alegerile parlamentare din 2025, în pofida unei campanii de interferență hibridă atribuite Rusiei.

Întrebată dacă Vladimir Putin ar putea bloca aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană din cauza situației din Transnistria, Maia Sandu a răspuns că „doar Uniunea Europeană poate decide dacă Republica Moldova poate deveni sau nu parte a UE. Rusia nu are nimic de-a face cu asta.”

Editor : M.I.