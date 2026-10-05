Reacția României, după ce Rusia a bombardat un punct de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova

Este o nouă dovadă clară a consecințelor directe pe care războiul de agresiune al Rusiei îl are asupra securității Republicii Moldova și asupra stabilității regionale. Astfel de incidente arată, încă o dată, riscurile pe care acest război le generează dincolo de teritoriul Ucrainei.

Suntem alături de Republica Moldova, de autorități și de cetățeni în fața acestor provocări. România este și va rămâne alături de Republica Moldova, cu solidaritate și sprijin concret, inclusiv pentru consolidarea securității și rezilienței sale.

Vom continua să susținem Republica Moldova în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.