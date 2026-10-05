Reacția României, după ce Rusia a bombardat un punct de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova

Trimisul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a condamnat cu fermitate atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontiereri Palanca, în urma căruia o persoană ar fost rănită.
Misiunea diplomatică română de la Chișinău a transmis: „Condamnăm cu fermitate incidentul grav produs astăzi în zona Palanca, în urma căruia o persoană a fost rănită, pe fondul atacurilor Federației Ruse împotriva Ucrainei. Acesta survine după mai multe incidente cu drone înregistrate în ultimele zile, care au afectat spațiul aerian și securitatea Republicii Moldova.
Este o nouă dovadă clară a consecințelor directe pe care războiul de agresiune al Rusiei îl are asupra securității Republicii Moldova și asupra stabilității regionale. Astfel de incidente arată, încă o dată, riscurile pe care acest război le generează dincolo de teritoriul Ucrainei.
Suntem alături de Republica Moldova, de autorități și de cetățeni în fața acestor provocări. România este și va rămâne alături de Republica Moldova, cu solidaritate și sprijin concret, inclusiv pentru consolidarea securității și rezilienței sale.
Vom continua să susținem Republica Moldova în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
Îi doresc însănătoșire grabnică persoanei rănite în incidentul de astăzi.”
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