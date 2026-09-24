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Video „Reacționează doar la forță”. Avertismentul dur al premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, privind acțiunile lui Putin

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Vasile Tofan.
Vasile Tofan. Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Rusia testează terenul Moldova nu are planuri pentru aderarea la NATO Moldova apreciază implicarea SUA „Laboratorul Moldova”

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a dezvăluit, într-un interviu pentru CNN, care este „secretul” care a făcut ca ţara sa să reziste intenselor încercări de destabilizare din partea Rusiei, avertizând totodată că Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu şi mai multă propagandă din partea Moscovei, care face posibilă victoria unor partide extremiste în ţări cu democraţii consolidate. În legătură cu survolul dronelor, el a spus că nu consideră că există o ameninţare iminentă pentru Moldova în ceea ce priveşte o potenţială incursiune, fiind de părere că Rusia mai degrabă testează ţările NATO. Rusia nu reacţionează la slăbiciune, ci reacţionează doar la forţă, a avertizat şeful guvernului de la Chişinău.

Premierul Vasile Tofan, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a explicat că ţara sa are cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toate ţările situate la vest de aceasta şi fiind situată strategic, nu este o surpriză că Rusia încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odesa şi de alte puncte de interes pentru ţară, transmite news.ro. 

Rusia testează terenul

Întrebat dacă există temeri legate de posibilitatea unui atac militar rusesc asupra teritoriului moldovean, Tofan a spus că nu crede în iminenţa unui astfel de atac. „Cred că Rusia testează ţările NATO. Multe drone care traversează Moldova se îndreaptă spre România. Se observă atacuri similare şi în Polonia. Aşadar, cred că Rusia testează terenul, dar, în acelaşi timp, nu considerăm că există o ameninţare iminentă pentru Moldova în ceea ce priveşte o potenţială incursiune”, a declarat premierul moldovean.

„Cred că astfel de intimidări vor continua”, a spus Tofan, în contextul în care a fost întrebat dacă crede că au fost un atac deliberat incidentele cu drone care s-au înregistrat în timp ce avionul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski se afla în Moldova.

„Adevărul este că aceste incursiuni cu drone s-au înmulţit. Astfel, în luna august am înregistrat mai multe traversări ale dronelor decât în întregul an 2025”, a arătat Tofan.

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Moldova nu are planuri pentru aderarea la NATO

Totuşi, în ciuda acestui climat, premierul Tofan spune că nu există planuri de aderare a ţării sale la NATO, Chişinăul având drept prioritate aderarea la UE, care îi poate aduce şi securitate. „Uniunea Europeană este proiectul nostru naţional. Încercăm să aducem ţara în Uniunea Europeană. Iar pentru noi, Uniunea Europeană nu înseamnă doar accesul la un mare bloc comercial, ci şi un proiect de securitate. În ceea ce priveşte NATO, suntem o ţară neutră şi, deocamdată, intenţionăm să rămânem neutri. Aşadar, nu există planuri de aderare la NATO”, a subliniat Vasile Tofan.

Întrebat dacă reacţia Europei faţă de Rusia în ceea ce priveşte apărarea împotriva atacurilor hibride este suficientă, Vasile Tofan a avertizat că Rusia nu reacţionează la slăbiciune, ci doar la forţă, ceea ce, în opinia sa, sporeşte presiunea asupra lumii occidentale de a rămâne fermă şi de a sprijini Ucraina. „Cred că această formulă a „păcii prin forţă”, promovată şi de preşedintele Zelenski, este exact abordarea de care avem nevoie acum”, a punctat Tofan.

Rugat să comenteze atitudinea SUA faţă de Rusia, considerată prea indulgentă în comparaţie cu cea faţă de Ucraina, şeful guvernul moldovean a recunoscut că este „un puzzle” complicat de rezolvat. „Cred că este foarte clar cine este agresorul şi cine este victima. Şi cred că există numeroşi lideri care încearcă să rezolve această situaţie. Şi ne bazăm pe o implicare şi mai mare din partea SUA în încercarea de a rezolva acest conflict”, a declarat Vasile Tofan.

 

Moldova apreciază implicarea SUA

El a spus însă că apreciază că SUA, în condiţiile unei implicări mai reduse în Europa, se concentrează pe domenii specifice relevante pentru Moldova, de exemplu, pe independenţa energetică. „Astfel, o linie electrică foarte importantă care ne leagă de România şi, mai departe, de Ucraina este finanţată de SUA. Ne-am dori să vedem mai multe proiecte de acest gen. Cred că acest lucru ajută şi Ucraina, să aibă o Moldovă mai puternică”, a arătat premierul de la Chişinău.

Întrebat dacă ascensiunea extremei drepte reprezintă un pericol pentru Europa, Vasile Tofan a răspuns: „Ei bine, ce pot spune este că, fiind o ţară care a fost ţinta unei intense propagande ruseşti, Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu şi mai multă propagandă de acest gen. Şi cred că o vom vedea, potenţial, şi în democraţii mai mari, precum Germania şi Franţa. Şi în SUA, de asemenea”.

„Laboratorul Moldova”

El a spus că în această privinţă, Moldova este un exemplu şi poate fi considerată un „laborator” de rezistenţă la interferenţa rusească. „De aceea sunt atât de mândru că ţara noastră a reuşit să reziste, în ciuda faptului că a fost o luptă de tipul „David împotriva lui Goliat”. Aşadar, am câştigat alegerile într-un sistem electoral liber şi democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze ţara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Şi totuşi, partidele pro-democraţie şi pro-europene au câştigat. Şi, în acest sens, cred că Moldova este un fel de laborator care arată cum să rezistăm acestei agresiuni informaţionale ruseşti”, a comentat premierul Republicii Moldova.

Întrebat care a fost „secretul” şi ce ar recomanda altor ţări care se confruntă cu o ameninţare similară, Vasile Tofan a explicat: „Ei bine, cred că este o combinaţie între existenţa unei prese puternice şi libere, aşa cum este cazul Moldovei - am înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte mass-media şi libertatea presei - şi, de asemenea, este important să nu fim prea naivi în privinţa instrumentelor pe care le folosesc. De aceea aveţi nevoie de servicii de securitate foarte puternice, aşa cum avem noi în Moldova”, a punctat Vasile Tofan.

 

Editor : A.R.

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