Rep. Moldova a început reforma administraţiei locale: 87% dintre primării au sub 3.000 de locuitori. „Ucrainenii au făcut comasarea”

87% din primării administrează sub 3.000 de locuitori Comasare la Ungheni

Preşedintele parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, a îndemnat autorităţile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-şi uni eforturile şi a crea primării mai puternice şi mai eficiente. El spune că reforma administraţiei publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia în lipsa unui scrutin electoral.

Şeful forului legislativ de la Chișinău a declarat că acest proces trebuie finalizat până în septembrie, cu un an înaintea alegerilor locale, iar decizia finală urmează să fie luată cel târziu până în octombrie 2026.

Totodată, Igor Grosu a subliniat că reforma va fi urmată de comasarea normativă, menţionând că „o primărie cu 400 sau 500 de cetăţeni nu poate oferi servicii publice de calitate”, relatează marţi Radio Chişinău, potrivit Agerpres.

„Eu îi încurajez să folosească această ocazie pentru că sunt şi stimulente financiare. Ucrainenii au făcut comasarea. Aşa că haideţi să fim maturi şi să facem lucrul acesta acum, în 2026, pentru că este un an în care nu avem alegeri. Trebuie să închidem subiectul şi să luăm decizia finală cel târziu în octombrie 2026, pentru că peste un an, în octombrie-noiembrie 2027, vom avea alegeri generale locale”, a declarat Igor Grosu.

87% din primării administrează sub 3.000 de locuitori

La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacub, a explicat că reforma administraţiei publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor şi pentru a oferi comunităţilor şanse reale de dezvoltare.

„Reforma administraţiei publice locale nu mai poate fi amânată dacă dorim să salvăm satele noastre. Circa 87% din primăriile din ţară administrează sub 3.000 de locuitori, cu un buget prea mic pentru proiecte care să îmbunătăţească nivelul de trai. Amânarea reformei înseamnă, în esenţă, sate goale şi tot mai puţine oportunităţi de dezvoltare. Nu putem amâna rezolvarea unei probleme doar pentru că este complicată. Vrem să avem primării puternice şi localităţi dezvoltate”, a afirmat Alexandru Iacub.

Comasare la Ungheni

La Ungheni, 32 de primării au ales să-şi unească eforturile pentru a forma câteva primării mai puternice şi mai eficiente. Primăria municipiului Ungheni, împreună cu alte şapte primării din zonă - Zagarancea, Mănoileşti, Valea Mare, Floriţoaia Veche, Cetireni, Unţeşti şi Morenii Noi - au decis să formeze o singură entitate administrativă, cu scopul de a acţiona coordonat pentru creşterea nivelului de trai al locuitorilor.

Secretarul general al guvernului moldovean, Alexei Buzu, a dat asigurări că autorităţile centrale vor susţine procesul de formare a noii unităţi administrativ-teritoriale şi a subliniat că procesul de comasare voluntară dintre cele opt primării din Ungheni trebuie să fie finalizat cu succes, în beneficiul celor peste 38.000 de cetăţeni din cele 19 localităţi vizate.

Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel naţional. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de iniţiere a procesului de comasare care vizează aproximativ 550 de primării.

