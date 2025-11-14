Live TV

Republica Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chişinău

Data publicării:
aeroportul chisinau
Aeroportul Chișinău. Foto: Facebook

Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunţă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md.

Potrivit oficialului, acordul permite continuarea livrărilor de kerosen către sectorul avia şi reprezintă o măsură de urgenţă, în condiţiile riscului ca, din 21 noiembrie, Lukoil să nu mai poată furniza şi opera terminalul.

Pentru a asigura rezervele necesare, autorităţile anunţă că au negociat cu o companie românească livrarea de combustibil către Aeroportul Chişinău, exportul urmând să fie aprobat în cursul zilei.

„În această perioadă, Aeroportul Internaţional Chişinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor şi infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, a mai precizat Junghietu.

În prezent, Lukoil deţine circa 100 de staţii PECO în Republica Moldova. Ministrul Energiei dă asigurări că, în ciuda situaţiei din jurul companiei petroliere ruse, supusă sancţiunilor SUA, Moldova este asigurată cu combustibil şi stocurile sunt stabile,notează sursa citată de News.ro.

