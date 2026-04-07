Live TV

Republica Moldova cere aderarea rapidă la UE și promite sprijin pentru securitatea Europei: „Aducem ceva unic la masa negocierilor”

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty images

Republica Moldova își prezintă candidatura la UE ca pe un câștig strategic pentru securitatea Europei, argumentând că experiența în contracararea războiului hibrid al Rusiei, de la interferențe electorale la campanii de dezinformare, poate ajuta statele membre să facă față unor amenințări similare înaintea unei serii de alegeri electorale importante, relatează POLITICO.

„Aderarea Moldovei este adesea descrisă ca o garanţie de securitate pentru ţara noastră - şi chiar este”, a declarat pentru publicație Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul Moldovei pentru integrare europeană. „Dar este, în egală măsură, o investiţie strategică în propria securitate a Europei”, a adăugat ea.

Situată între România şi Ucraina, la marginea estică a blocului, această mică ţară est-europeană a devenit un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei - dar şi pentru cele mai bune modalităţi de a-l contracara, notează POLITICO.

„Aducem ceva unic la masa negocierilor”, a declarat Stanislav Secrieru, consilierul pentru securitate naţională al preşedintei Maia Sandu. „Cunoştinţe dobândite cu greu şi soluţii testate pe teren împotriva ameninţărilor hibride ruseşti”, a precizat el.

Guvernul moldovean acuză Moscova că a desfăşurat campanii de interferenţă electorală la scară largă şi eforturi de destabilizare înaintea voturilor cheie din 2024 şi 2025. Acesta afirmă că tacticile Kremlinului au variat de la cumpărarea de voturi la atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice şi la utilizarea fermelor de troli pentru a răspândi dezinformare. Moscova a negat că ar fi intervenit în alegeri.

Ţara este „cobaiul” pentru tacticile pe care Moscova le foloseşte în alte părţi, arată Olga Roşca, consilier pentru politică externă şi afaceri europene al preşedintei Moldovei, Maia Sandu. „Alegerile sunt cea mai uşoară poartă de intrare pentru Rusia”, subliniază ea.

Moldova a desfiinţat, de asemenea, o reţea transfrontalieră care instruia tineri şi tinere în tabere secrete din Bosnia şi Serbia pentru a desfăşura presupuse operaţiuni de destabilizare susţinute de Rusia în Franţa şi Germania. Participanţilor li s-a predat cum să piloteze drone, să manipuleze dispozitive incendiare şi să se sustragă forţelor de ordine în timpul protestelor, potrivit unei investigaţii POLITICO.

Secrieru spune că Moldova a împărtăşit lecţiile învăţate din combaterea cu succes a Kremlinului cu „statele membre ale UE care se confruntă cu alegeri în acest an şi în anul următor”.

„Moldova a testat şi a implementat cu succes, prin încercări şi erori, contrastrategii”, a spus el. „Putem împărtăşi experienţa în combaterea finanţării ilicite, a dezinformării, în domeniul securităţii cibernetice şi al protejării integrităţii proceselor electorale”, precizează consilierul Maiei Sandu.

Ungaria organizează săptămâna viitoare un scrutin pe care Moscova şi Bruxelles-ul îl consideră esenţial pentru a determina dacă ţara se va înclina spre Moscova sau se va apropia mai mult de UE. Anul viitor, se aşteaptă ca Franţa, Italia, Spania şi Polonia să organizeze alegeri.

Autorităţile franceze afirmă că au detectat campanii de dezinformare de nivel redus, susţinute de Rusia, înaintea alegerilor municipale din martie. Acestea au avertizat asupra unui risc ridicat de interferenţă în alegerile prezidenţiale de anul viitor. Campaniile de dezinformare şi alte operaţiuni de război hibrid sunt susceptibile să favorizeze mişcările populiste, inclusiv Rassemblement National, de extremă dreapta, care se află în fruntea sondajelor şi care a fost, de-a lungul timpului, prietenoasă faţă de Rusia.

Într-un document transmis oficialilor UE la scurt timp după alegerile parlamentare din Moldova de anul trecut şi consultat de POLITICO, guvernul a susţinut că drumul către aderarea la UE este îngust. Victoria partidelor pro-europene de anul trecut a oferit „o fereastră de oportunitate”, se arată în document. „Cu toate acestea, eşecul de a o exploata şi de a consolida victoria poate duce la o schimbare masivă către populişti, ceea ce ar favoriza interesele Rusiei. La rândul său, acest lucru va avea consecinţe de securitate de anvergură pentru regiune”, a avertizat guvernul de la Chişinău.

Maia Sandu a făcut un tur al capitalelor UE pentru a pleda în favoarea admiterii ţării sale în blocul european. UE a legat cererea de aderare a Chişinăului de cea a Kievului, iar negocierile oficiale cu ambele ţări sunt blocate din cauza opoziţiei prim-ministrului ungar Viktor Orbán faţă de aderarea Ucrainei.

Într-un discurs ţinut miercuri în faţa parlamentului leton, Maia Sandu a prezentat integrarea Moldovei ca o chestiune de „coerenţă strategică”, argumentând că lăsarea unor ţări precum a sa în afara blocului ar fi un cadou pentru Kremlin.

„O Europă care ia în serios propria securitate trebuie să ia în serios şi vecinătatea sa estică”, a spus ea. „Nu poate sprijini Ucraina cu o mână, în timp ce cu cealaltă lasă naţiunile democratice în zone gri. Şi nu poate avertiza cetăţenii săi cu privire la forţele care lucrează pentru a-i diviza, în timp ce lasă acele forţe ca ei să fie o ţintă uşoară chiar în afara graniţelor sale”, a explicat şefa statului moldovean.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă...
mircea lucescu la marginea terenului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI - SEDINTA
CNA a decis retragerea licenței postului TV Realitatea PLUS...
fotografii cu victor ponta, nicusor dan si florian coldea
Nicușor Dan pune „o întrebare esențială” în scandalul pozelor...
Ultimele știri
Avetismentul șefei FMI: „Toate drumurile duc la prețuri mai mari și o creștere economică mai lentă”
BNR: Inflația va crește peste estimări până în vară, pe fondul scumpirii energiei și al războiului din Orientul Mijlociu
Prețul petrolului rusesc a atins un nivel record. Creștere de 230% în cazul sortimentului Urals
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Transplantul cardiac, inevitabil pentru Mircea Lucescu: „Nu ne mai putem aștepta la o recuperare...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...