Republica Moldova, lovită de o pană de curent din cauza unor probleme la rețeaua Ucrainei: Chișinăul și alte zone sunt afectate

Sistemul energetic al Republicii Moldova este afectat sâmbătă de o întrerupere de urgență a alimentării cu energie electrică din cauza unor probleme în rețeaua vecinei Ucraine, au declarat oficialii, Chișinăul și alte zone ale țării fiind afectate de întreruperi de curent, relatează Reuters.

Potrivit unei declarații a Ministerului Energiei din Republica Moldova pe aplicația Telegram, întreruperile din rețeaua Ucrainei au dus la o cădere de tensiune pe una dintre liniile electrice care alimentează țara.

Majoritatea districtelor din Chișinău, au rămas fără energie electrică, a declarat primarul orașului, Ion Ceban, pe Telegram, iar oficialii au adăugat că nici semafoarele nu funcționau.

Oficialii ucraineni din domeniul energiei nu au comentat încă situația. Compania de energie electrică DTEK a declarat că în unele părți ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență a alimentării cu energie electrică, iar metroul din Kiev și-a încetat funcționarea.

Oficialii au declarat că situația de urgență a rețelei electrice a dus și la întreruperea temporară a alimentării cu apă a orașului Kiev.

Rețeaua electrică a Ucrainei a fost una dintre principalele ținte ale atacurilor rusești din ultimele luni, iar consumatorii s-au confruntat cu restricții semnificative ale alimentării cu energie electrică timp de săptămâni întregi.

