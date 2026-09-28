Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la UE. Anunțul premierului Vasile Tofan

Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan în cadrul unei discuţii telefonice purtate luni cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, potrivit Deschide.md și Agerpres.

Cu această ocazie, premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul cabinetului său de a continua reformele şi de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces.

Potrivit unui comunicat al executivului de la Chişinău, premierul moldovean şi cancelarul austriac au abordat consolidarea relaţiilor economice, atragerea investiţiilor austriece şi agenda europeană a Republicii Moldova.

Un alt subiect al discuţiei a vizat dezvoltarea relaţiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică şi ale dialogului dintre companiile din cele două state, desfăşurate la Viena. Părţile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiţii.

În context, Vasile Tofan a apreciat contribuţia Austriei la proiectele care aduc beneficii directe cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de apă şi proiectele din domeniul educaţiei. Oficialii au convenit ca această cooperare să continue, la fel ca şi schimbul de expertiză pentru consolidarea capacităţii instituţiilor moldoveneşti în procesul de integrare europeană.

Editor : Ș.A.