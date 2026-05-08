Republica Moldova și-a închis vineri temporar spațiul aerian după ce o dronă a survolat sudul țării

O dronă a survolat vineri dimineaţă sudul Republicii Moldova timp de aproape o jumătate de oră, determinând închiderea temporară a spaţiului aerian al ţării, acesta fiind un nou incident între zecile de astfel de situaţii înregistrate de Chişinău de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina vecină.

Obiectul a fost observat venind dinspre Ucraina către raionul Taraclia, ulterior traversând Ceadîr-Lunga şi îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. Aparatul a dispărut de pe radare în apropierea localităţii Larga Nouă, raionul Cahul, ceea ce înseamnă teoretic că s-a prăbuşit. Deocamdată nu sunt informaţii că ar fi fost găsite fragmente.

Spaţiul aerian al ţării a fost închis, iar ulterior redeschis, deşi în partea de sud a rămas închis, potrivit NewsMaker, transmite News.ro.

Potrivit Ministerului Apărării din Republica Moldova, drona a fost detectată la ora 09:35. „La 9.49, aparatul de zbor a fost auzit de patrula Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Perjei. Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană, drona a traversat Ceadîr-Lunga îndreptându-se spre satul Moscovei, r.Cahul. La ora 10.16, drona a dispărut de pe radare în apropierea localităţii Larga Nouă, r. Cahul”, a comunicat Ministerul Apărării.

Potrivit ministerului, spaţiul aerian al ţării a fost închis între orele 09:55 şi 10:08, ulterior fiind redeschis, dar de la ora 10.08 „este închis spaţiul aerian al părţii de Sud”, a adăugat instituţia.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a condamnat survolarea neautorizată a spaţiului aerian al ţării. „Această încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă”, a spus ministerul şi a reiterat „necesitatea respectării stricte a suveranităţii şi spaţiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internaţional”.

De începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, în 2022, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care spaţiul său aerian a fost survolat de rachete şi drone ruseşti, care au pătruns sau au căzut pe teritoriul ţării. Aceste incidente au inclus explozii în regiunea transnistreană, descoperirea de fragmente de rachete şi drone în apropierea frontierei cu Ucraina, precum şi drone cu încărcături explozive. Centrul pentru operaţii aeriene al armatei naţionale a Moldoveo a monitorizat şi stocat informaţii despre 5 incidente în anul 2022, 4 incidente în 2023, 15 incidente în 2024, 21 incidente în 2025 şi 9 incidente în 2026, până la 3 aprilie.

