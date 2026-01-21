Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație condusă de Rusia. „De jure suntem încă acolo”

Republica Moldova îndeplinește formalitățile necesare pentru a finaliza retragerea sa din Comunitatea Statelor Independente (CSI) condusă de Rusia, rezultată în urma prăbușirii Uniunii Sovietice, a anunțat ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. El spune că Moldova a părăsit deja de facto această organizație, dar din punct de vedere juridic încă este membră CSI.

Republica Moldova, unul dintre cele mai sărace state din Europa, situat între Ucraina și România, membră a UE, a încetat să mai participe la toate activitățile CSI din 2023, scrie TVP World.

Președinta pro-europeană Maia Sandu, care conduce campania de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul deceniului, a denunțat invazia Rusiei în Ucraina și a acuzat Kremlinul că încearcă să submineze guvernul său.

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat la postul Radio Moldodva că Chișinăul este în plin proces de retrtagere din CSI, început acum trei ani.

„Permiteți-mi doar să spun că suntem în proces de confirmare a denunțării a trei acorduri cu CSI”, a declarat Mihai Popsoi pentru Radio Moldova, citând acordurile care au stat la baza înființării organizației în 1991.

„Denunțarea acestor trei acorduri va însemna că putem spune că, din punct de vedere juridic, nu mai suntem membri. De facto, ne-am suspendat participarea pentru o perioadă, dar de jure suntem încă acolo”, a mai spus el.

„Nu are rost să rămânem în CSI”

Maia Sandu a fost realeasă președintă în 2024, iar anul trecut, Partidul Acțiunii și Solidarității, care o susține, și-a păstrat majoritatea după alegerile parlamentare din toamnă.

În ultimii 150 de ani, Moldova a făcut parte din Imperiul Rus, România Mare și Uniunea Sovietică, amintește TVP World. În peste 30 de ani de independență, guvernele de la Chișinău au fost uneori favorabile, iar alteori s-au opus legăturilor strânse cu Rusia.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Sandu a declarat că, dacă ar fi organizat acum un referendum privind reunificarea cu România, ar vota „da”, aceasta fiind prima dată când un lider moldovean adoptă o astfel de poziție.

Liderul Partidului Socialist, opoziție pro-rusă din Republica Moldova, fostul președinte Igor Dodon, a denunțat decizia de retragere din CSI ca fiind „inacceptabilă”.

Analistul politic Vitalii Andrievschii a declarat că decizia de retragere din CSI nu înseamnă în niciun caz că Moldova își va încheia relația cu alte state ex-sovietice.

„Trebuie să ducem acest proces la bun sfârșit”, a declarat Vitalii Andrievschii pentru Reuters.

„Vom dezvolta legături pe bază bilaterală. Dar nu are rost să rămânem în CSI, condusă de Rusia.”

