Republica Moldova va cere despăgubiri de la Rusia pentru distrugerea unei linii electrice strategice

Republica Moldova va solicita despăgubiri Federației Ruse pentru prejudiciile provocate de atacul asupra liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Acesta a precizat că, „pagubele sunt considerabile și nu pot fi ignorate”.

„Prejudiciul este unul semnificativ și va trebui să vedem cum vom putea înainta o notă de plată, pentru că acest atac nu poate fi trecut cu vederea. Este un prejudiciu serios adus bunăstării R. Moldova și proprietății statului, inclusiv liniilor de înaltă tensiune. Mai întâi trebuie, desigur, să reparăm, după care vom face evaluarea și, pe canale diplomatice, vom cere despăgubiri din partea Federației Ruse”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a punctat că acesta este al doilea incident de acest tip în ultimele săptămâni, după atacul asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, care a avut efecte directe asupra cetățenilor Republicii Moldova.

„Consecințele au fost resimțite puternic de cetățeni – practic, timp de o săptămână, o regiune întreagă a țării a rămas fără apă potabilă, iar ecosistemul Nistrului a fost afectat. Cu siguranță vom înainta o solicitare de despăgubire, dar deocamdată este prematur să vorbim despre cifre. Specialiștii încă lucrează, iar după finalizarea procesului vom transmite o notă diplomatică părții ruse”, a spus Popșoi.

Stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul de la Chișinău a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, conform unui comunicat al Parlamentului. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, susțin autoritățile.

Prim-ministrul de peste Prut Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.

