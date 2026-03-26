Republica Moldova va cere despăgubiri de la Rusia pentru distrugerea unei linii electrice strategice

Mihai Popșoi
Stare de urgență în sectorul energetic

Republica Moldova va solicita despăgubiri Federației Ruse pentru prejudiciile provocate de atacul asupra liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Acesta a precizat că, „pagubele sunt considerabile și nu pot fi ignorate”.

„Prejudiciul este unul semnificativ și va trebui să vedem cum vom putea înainta o notă de plată, pentru că acest atac nu poate fi trecut cu vederea. Este un prejudiciu serios adus bunăstării R. Moldova și proprietății statului, inclusiv liniilor de înaltă tensiune. Mai întâi trebuie, desigur, să reparăm, după care vom face evaluarea și, pe canale diplomatice, vom cere despăgubiri din partea Federației Ruse”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a punctat că acesta este al doilea incident de acest tip în ultimele săptămâni, după atacul asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, care a avut efecte directe asupra cetățenilor Republicii Moldova.

„Consecințele au fost resimțite puternic de cetățeni – practic, timp de o săptămână, o regiune întreagă a țării a rămas fără apă potabilă, iar ecosistemul Nistrului a fost afectat. Cu siguranță vom înainta o solicitare de despăgubire, dar deocamdată este prematur să vorbim despre cifre. Specialiștii încă lucrează, iar după finalizarea procesului vom transmite o notă diplomatică părții ruse”, a spus Popșoi.

Stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul de la Chișinău a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, conform unui comunicat al Parlamentului. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, susțin autoritățile.

Prim-ministrul de peste Prut Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
4
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
5
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Te-ar putea interesa și:
Electric measuring power meter for energy cost at home and office.
Mii de cazuri de furt de energie, descoperite anual în România. Cum afectează consumatorii, sistemul energetic și costurile din facturi
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Facebook
România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova, afectată de acțiunile rușilor în Ucraina
sarcina femeie gravida munca de acasa profi
O firmă trebuie să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari pentru că nu a lăsat o angajată să lucreze de acasă
parc eoliene energie regenerabila
Aproape jumătate din energia electrică din UE provine din surse regenerabile. România, sub media europeană
mana de barbat, facebook, telefon
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un manager de supermarket, după ce șeful nu i-a urat „La mulți ani” pe Facebook
Recomandările redacţiei
profimedia-1028277936
Raport îngrijorător despre soldații regelui Charles: Armata britanică...
photo-collage.png (99)
Scenariu de război în Marea Neagră: NATO simulează un atac naval la...
Steaguri România Moldova
Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova, privind...
WhatsApp-Image-2026-03-26-at-08.10.35-3
Noi atacuri ale rușilor în Ucraina, la graniţa cu România. Dronă...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu martirilor care au făurit unirea Basarabiei cu România în 1918
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Un sfert dintre români spun că folosesc zilnic inteligenţa artificială, iar 41,6% că nu utilizează niciodată (sondaj Inscop)
Citește mai multe
