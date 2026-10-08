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Republica Moldova va doborî dronele cu echipamente produse la Chișinău, anunță Maia Sandu. Parlamentul, în ședință cu ușile închise

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Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
UE a alocat 120 de milioane de euro pentru apărarea aeriană a R. Moldova Parlamentul a aprobat noua structură a Armatei Naționale

Republica Moldova analizează mai multe soluții pentru consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor și rachetelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al țării, inclusiv posibilitatea producerii unor astfel de echipamente pe plan intern. Declarația a fost făcută joi de președinta Maia Sandu, în cadrul Moldova Security Forum, transmite TVRMoldova.

Șefa statului de peste Prut a precizat că autoritățile lucrează pe mai multe direcții, iar una dintre acestea vizează dezvoltarea capacității de producere a echipamentelor de detectare și neutralizare a dronelor în Republica Moldova.

„Noi avem mai multe proiecte, nu există o singură cale. Se lucrează pe mai multe dimensiuni. Una dintre dimensiuni este ca să putem produce aici, acasă. Pentru asta, Guvernul lucrează la modificarea legii și cred că în curând această lege va fi transmisă Parlamentului pentru aprobare", a declarat Maia Sandu.

În paralel, R. Moldova cumpără echipamente din exterior, atât din resursele proprii, cât și cu sprijinul partenerilor externi.

„Din resursele noastre, din resursele partenerilor procurăm aceste echipamente din exterior, acolo unde reușim să le găsim. Este un rând mare la asemenea echipamente și noi nu suntem în fruntea acestui rând”, a explicat președinta.

Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova se află într-o zonă vulnerabilă din punct de vedere al securității și are nevoie de sprijin suplimentar pentru protejarea spațiului aerian și a populației.

„Noi totuși suntem într-o zonă vulnerabilă și de asta avem nevoie de mai mult sprijin ca să putem oferi mai multă protecție cetățenilor", a spus șefa statului.

UE a alocat 120 de milioane de euro pentru apărarea aeriană a R. Moldova

În iulie 2026, Consiliul Uniunii Europene a aprobat o finanțare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene a Republicii Moldova. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unui sistem avansat de apărare aeriană, cu rază medie de acțiune, capabil să detecteze și să distrugă ținte aeriene.

Livrarea sistemului ar putea avea loc abia peste aproximativ trei ani, însă termenul nu este unul sigur. Proiectul se află încă în etapa negocierilor. Până la instalarea noului sistem, autoritățile caută soluții pentru extinderea capacităților existente de supraveghere și pentru consolidarea apărării împotriva dronelor.

Parlamentul a aprobat noua structură a Armatei Naționale

Tot astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a examinat cu ușile închise proiectul privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Documentul conține informații clasificate drept secret de stat. După ședință, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că deputații au votat noua structură a Armatei.

De la începutul războiului din Ucraina, au fost înregistrate peste 80 de survoluri neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, dintre care peste 40 în 2026.

Editor : A.R.

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