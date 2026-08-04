Republica Moldova activează mecanismele de avarie energetică, din cauza secetei și a producției grav afectate. Chiar și așa, oficialii de la Chișinău se tem de o cădere a sistemului energetic în această seară, între orele 21:00 – 23:00, dacă nu este redus drastic consumul. Soluția în cazul statului moldovean este mult mai greu de găsit, decât în cel al României, pentru că Republica Moldova nu a găsit de unde să importe electricitatea de care are nevoie.

Recomandările pentru cetățenii moldoveni în intervalul 21:00 – 23:00 sunt:

- Stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați.

- Amânați folosirea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice cu consum ridicat.

- Limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar.

- Dacă este posibil, evitați utilizarea lifturilor.

Sunt așteptate pene de curent la ora 21:00 și ora 22:00, dacă nu este redus consumul.

Potrivit Centrului de Management al Crizelor, Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, iar când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie ce pot fi procurate.

Editor : A.C.