Live TV

Video Risc de pene de curent în Republica Moldova. Guvernul recomandă limitarea consumului de electricitate

Data actualizării: Data publicării:
moldova curent electricitate linii de inalta tensiune
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Republica Moldova activează mecanismele de avarie energetică, din cauza secetei și a producției grav afectate. Chiar și așa, oficialii de la Chișinău se tem de o cădere a sistemului energetic în această seară, între orele 21:00 – 23:00, dacă nu este redus drastic consumul. Soluția în cazul statului moldovean este mult mai greu de găsit, decât în cel al României, pentru că Republica Moldova nu a găsit de unde să importe electricitatea de care are nevoie.

Recomandările pentru cetățenii moldoveni în intervalul 21:00 – 23:00 sunt: 

- Stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați. 

- Amânați folosirea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice cu consum ridicat. 

- Limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar. 

- Dacă este posibil, evitați utilizarea lifturilor. 

Sunt așteptate pene de curent la ora 21:00 și ora 22:00, dacă nu este redus consumul. 

Potrivit Centrului de Management al Crizelor, Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, iar când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie ce pot fi procurate. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
detonare dunare stanca parjoaia
5
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea...
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”
Digi Sport
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
supermarket
Supermarketurile anunță măsuri pentru reducerea consumului de electricitate
Fabrica Ford din Craiova
Dacia și Ford au devansat perioada pentru lucrări de mentenanță în august. Dărăban (ACUE): Nu vorbim de o intervenție nedorită
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
Comisia Europeană
Comisia Europeană crede că România nu are probleme cu furnizarea energiei și spune în ce situație ar interveni
donald trump in biroul oval
Trump a criticat companiile ExxonMobil și Chevron. „Obțin prea mulți bani”
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan se opune modificărilor PSD la proiectul de lege privind...
donald trump (1)
„Ne-am obișnuit cu aceste anunțuri zilnice”. Amenințările și...
Donald Trump
Donald Trump ar putea „declanșa scânteia celui de-al Treilea Război...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
După aproape 3 luni de criză politică, soluțiile sunt tot mai puține...
Ultimele știri
Zelenski a dezvăluit numărul soldaților ruși neutralizați în luna iulie. „Există confirmare video clară”
Imagini de pe front: doi soldați ruși au fost capturați de forțele ucrainene direct din ascunzători. „Nu s-a tras niciun foc de armă”
Foștii bolnavi de cancer, discriminați la credite, asigurări și adopții. Politicienii germani cer schimbarea legisției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Moment adorabil între prințesa Charlotte și prințul Louis. Ce i-a spus sora sa în timpul unei apariții...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul: „Nu au adus niciun plus”. Cine l-a...
Adevărul
Planta din bucătărie care poate susține memoria și concentrarea. Studiile arată că are efecte benefice și...
Playtech
Cât pierde la pensie un român care a muncit 10 ani „la negru”. Diferența poate ajunge la mii de lei
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
„Soția s-a rănit într-un fier ieșit din saltea”. Vacanța de 2.380 de euro a unei familii de români într-un...
Newsweek
Cine sunt cei 900.000 pensionari care pierd 125 lei la pensie în 2026? Și persoanele cu handicap sunt afectate
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire