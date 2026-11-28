Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au marcat Ziua Națională a României prin aplauze, după ce președintele Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, le-a transmis un mesaj românilor de pe ambele maluri ale Prutului și a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul oferit Republicii Moldova.

„Și noi, ca români, toți aici, unul ca unul, cu documente sau fără documente, chiar și acei care nu recunosc public, oricum sunteți români. Voi nu știți că sunteți români, vă spun eu. Să mergem, să spunem La mulți ani, România, și să-i mulțumim pentru tot ce face pentru Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu la finalul ședinței Parlamentului din 27 noiembrie.

Ulterior, deputații s-au ridicat în picioare și au aplaudat. Potrivit imaginilor video din plen, însă, nu toți reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor s-au ridicat pentru a aplauda România, după cum transmite postul public de peste Prut.

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Militari moldoveni, la parada de la București

Republica Moldova va fi reprezentată și în acest an la parada militară organizată pe 1 decembrie, la București, cu ocazia Zilei Naționale a României..

La parada din acest an vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și securitate din România, precum și peste 300 de militari străini din 16 țări. Vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Participarea militarilor moldoveni la parada de la București este o tradiție începută în 2014, întreruptă doar în anii marcați de restricțiile pandemice.

Editor : Alexandru Rotaru