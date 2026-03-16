România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova. Cum s-a ajuns aici

Primăria Iași trimite la Bălți, al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, un convoi umanitar de cisterne cu apă potabilă pentru a sprijini locuitorii municipiului în contextul situației excepționale provocată de poluarea Nistrului din cauza atacului cu rachete masiv asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean pe 7 martie.

„În aceste zile dificile pentru Bălți, marcate de situația excepțională privind alimentarea cu apă, orașul nostru nu este singur. După apelul lansat de mine în vederea unui ajutor umanitar, am fost contactat de primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirică. În scurt timp, la Bălți va ajunge un convoi umanitar de cisterne cu apă potabilă pentru a sprijini locuitorii orașului”, a anunțat primarul de Bălți, Alexandr Petkov, luni după-amiază.

Din cauza sistării alimentării cu apă potabilă, primăria de Bălți a luat decizia ca, începând de mâine, gimnaziile și liceele din municipiu să fie trecute temporar la învățământ la distanță. Grădinițele își vor continua activitatea în regim obișnuit.

Luni, 16 martie, Ministerul Mediului de peste Prut a anunțat că alimentarea cu apă din Nistru rămâne suspendată pentru cel puțin încă 12 ore în localitatea Naslavcea și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sângerei, scrie TVRMoldova.

Un atac al Rusiei cu rachete și drone asupra unei hidrocentrale situate la aproximativ 15 kilometri de frontiera Republicii Moldova, în noaptea de 6 spre 7 martie 2026, ar fi provocat o deversare masivă de uleiuri tehnice și alte substanțe petroliere în fluviul Nistru.

Pe 15 martie, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu în bazinul Nistrului, iar autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au atribuit responsabilitatea pentru poluare Federației Ruse.

