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Exclusiv România vrea să-i retragă cetățenia fostului șef al spionilor moldoveni care lucra pentru KGB, Alexandru Balan

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Alexandru Balan, fost director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din R. Moldova, a fost extrădat, 24 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Alexandru Balan, fostul adjunct al SIS din Republica Moldova, acuzat de trădare de patrie în România, pentru că spiona pentru serviciul secret din Belarus, ar putea rămâne fără cetățenia Română, conform informațiilor obținute în exclusivitate de Digi24.ro

Unul dintre cele mai recente cazuri de spionaj care a zguduit serviciul de informații din Republica Moldova și a avut un impact uriaș în România se lasă cu mai multe consecințe directe pentru Alexandru Balan.

Informațiile obținute de către Digi24.ro arată că fostul număr doi din Serviciul de Informații și Securitate (serviciul secret) de la Chișinău ar putea rămâne și fără cetățenia română. Cazul său urmează să fie analizat de către comisa de specialitate în viitorul apropiat.

Balan, extradat între timp în Belarus, în schimbul a doi ofițeri operativi din Republica Moldova, a fost lăsat deja fără cetățenia Republicii Moldova. 

Implicată în operațiunea spectaculoasă privind schimbul de ofițeri a fost și România. 

Amintim, atunci SUA au mulțumit Bucureștiului pentru rolul semnificativ pe care l-a avut. 

Ambasada SUA la București a scris despre operațiunea în care a fost implicată și România: „Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri.

România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane. Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare.”

Un decret prin care Balan a fost lăsat fără cetățenia moldovenească a fost semnat de către șefa statului de peste Prut, Maia Sandu.

Amintim, anul trecut, pe 9 septembrie, în urma cercetărilor efectuate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, bărbatul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

La operațiune au lucrat împreună procurorii DIICOT, dar și ofițeri din Republica Moldova. Între timp, Republica Moldova a cerut extrădarea, iar Curtea de Apel București a validat această solicitare chiar acum 3 zile.

Alexandru Bălan este acuzat că a furnizat informații secrete unui ofițer KGB din Belarus. Funcția pe care a avut-o îi permitea să aibă acces la informații secrete, deoarece el a fost directorul adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova. 

Editor : A.R.

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