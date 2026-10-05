Rusia a bombardat cel mai circulat punct de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina. Un autocar moldovenesc, puternic avariat

Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. În urma impactului, un autobuz de rută și cabina de control au fost deteriorate, iar un angajat al Poliției de Frontieră a fost ușor rănit, transmite TVRMoldova.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 octombrie, în jurul orei 09:38, în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe. În urma impactului cu solul, acesta a ricoșat și a lovit un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei.

În urma incidentului, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată temporar.

Poliția de Frontieră, împreună cu Serviciul Vamal, monitorizează în continuare situația și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Poliția informează că, în contextul acestui incident, de la intersecția traseelor R-30 cu R-31, raionul Ștefan Vodă, spre Palanca, circulația rutieră este temporar sistată, până la finalizarea măsurilor de documentare și examinare. Ofițerii de patrulare redirecționează mijloacele de transport spre Tudora.

Șoferii sunt îndemnați să evite zona. Cetățenii vor fi informați despre reluarea circulației imediat ce aceasta va fi posibilă.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările în această zonă. În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, oamenii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un loc sigur și să urmărească doar informațiile transmise de autorități.

Totodată, cetățenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să sesizeze imediat autoritățile la numărul 112.

Editor : A.R.