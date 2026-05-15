„Rusia este cea mai presantă amenințare la adresa securității continentului pentru deceniile următoare”, susține Maia Sandu

„Rusia este agresorul. Rusia este cea mai presantă și severă amenințare la adresa securității continentului nostru astăzi și, probabil, pentru deceniile următoare”. Acesta a fost mesajul președintei Maia Sandu în timpul unui discurs la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată la Chișinău.

În intervenția sa, șefa statului vecin a condamnat „atacurile brutale și neîncetate” împotriva Ucrainei și a punctat pericolul pe care Rusia îl reprezintă pentru întreaga Europă, conform unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău.

În acest context, președinta Sandu a menționat că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută și consolidată, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare atât militar și financiar, cât și prin mecanisme internaționale de responsabilizare pentru „crimele comise în timpul războiului”.

Totodată, Maia Sandu a salutat adoptarea la Chișinău a Acordului Parțial Extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. De asemenea, șefa statului vecin a reiterat „importanța consolidării arhitecturii internaționale de răspundere și a subliniat că Republica Moldova a fost printre statele fondatoare ale Tribunalului Special, creat în cadrul Consiliului Europei, în perioada Președinției RepubliciiMoldova a Comitetului de Miniștri al organizației”.

Sandu a accentuat că războiul împotriva Ucrainei este însoțit de un război cognitiv. „Este un război purtat în interiorul societăților noastre împotriva modului în care oamenii gândesc, a ceea ce ei consideră demn de încredere și a felului în care votează”, a explicat președinta Sandu.

Maia Sandu a avertizat că manipularea informațională, finanțarea ilicită și ingerințele externe reprezintă „amenințări directe la adresa modului european de viață și a subliniat necesitatea unor abordări mai eficiente pentru protejarea democrațiilor, adaptate noilor realități”.

În discursul său, Maia Sandu a vorbit și despre importanța extinderii Uniunii Europene pentru securitatea și stabilitatea continentului: „Extinderea Uniunii Europene și apărarea vieții democratice europene sunt, în cele din urmă, unul și același act de rezistență”.

Conform Președinției, R. Moldova a deținut Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2024 – mai 2025, în cadrul căreia a promovat „inițiative esențiale ce țin de contracararea ingerințelor străine, de tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise împotriva Ucrainei și de promovarea drepturilor sociale, reflectând angajamentul țării noastre pentru o Europă unită și puternică”.

