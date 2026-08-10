„Rusia poartă întreaga vină”. Reacția Maiei Sandu după ce o dronă a explodat în sudul Republicii Moldova

„Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri”, a declarat Maia Sandu, referindu-se la incidentul de la Crocmaz, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat. Șefa statului de peste Prut a subliniat, totodată, importanța consolidării securității cetățenilor și a evidențiat rolul rezistenței Ucrainei în protejarea Republicii Moldova.

„Ieri, la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, a căzut și a explodat un aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Din fericire, nu au fost victime, însă mai multe gospodării au avut de suferit. Autoritățile au intervenit prompt, iar cercetările continuă.

Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri”, a declarat Maia Sandu.

Președinta țării a reiterat sprijinul țării pentru Ucraina, subliniind că securitatea R. Moldova și susținerea statului vecin fac parte din același efort de menținere a păcii, transmite zgd.md.

„În contextul acestui război brutal de la hotar, siguranța oamenilor este prima datorie a statului. De aceea, investim prioritar în capacitățile de supraveghere și de apărare a spațiului aerian și lucrăm împreună cu partenerii noștri ca să obținem cele mai eficiente mijloace de protecție.

Și de aceea rămânem alături de Ucraina. Rezistența ucrainenilor ne protejează și pe noi. Apărarea țării noastre și sprijinul pentru Ucraina fac parte din același efort de a readuce pacea în regiunea noastră”, a afirmat șefa statului.

Editor : A.R.