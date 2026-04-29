„Rusia va lua toate măsurile”. Trimisul lui Putin la Chișinău amenință Republica Moldova

Oleg Ozerov. Sursa foto: Captura foto/Facebook

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a amenințat din nou  Chișinăul cu posibile reacții ale Moscovei în cazul unei pretinse soluționări prin forță a dosarului transnistrean.

El a afirmat că Rusia își va proteja „prin toate mijloacele disponibile” cetățenii săi din regiunea transnistreană, transmite TASS. Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova au respins de fiecare dată declarațiile similare ale oficialilor ruși, calificându-le drept „nefondate” și „distorsionate”. Chișinăul subliniază că acestea nu reflectă realitatea și poziția sa în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

„Rusia va lua toate măsurile disponibile pentru a-și proteja cetățenii săi din regiunea transnistreană în cazul unor încercări de rezolvare a problemei transnistrene prin forță”, a declarat ambasadorul rus Oleg Ozerov, răspunzând la întrebările reporterilor la o conferință de presă organizată la Chișinău pe subiectul unei eventuale escaladări a tensiunilor dintre cele două maluri ale Nistrului.

„Luăm în considerare toate opțiunile, toate scenariile, inclusiv cele improbabile. Dar chiar dacă acestea sunt improbabile astăzi, mâine ar putea fi o poveste diferită (...) Consecințele negative și responsabilitatea vor reveni conducerii Republicii Moldova. Aș dori să reiterez că, dacă apar amenințări la adresa cetățenilor noștri (ruși - n.r.) și a GOTR vom lua toate măsurile disponibile pentru a-i proteja în conformitate cu constituția (Rusiei - n.r.)”, a spus Ozerov.

Vicepremierul pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Valeriu Chiveri, a respins recent declarații similare cu ale lui Ozerov din partea secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu. El le-a calificat drept „nefondate” și „distorsionate”, menționând că acestea nu reflectă realitatea și poziția Chișinăului în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

„Considerăm asemenea informații nefondate, care distorsionează poziția Republicii Moldova în contextul reintegrării țării. Poziția noastră este foarte clară – identificarea unei soluții pașnice pentru reintegrarea statului, în baza respectării suveranității și integrității teritoriale în limitele frontierelor internațional recunoscute”, a declarat Chiveri.

Vicepremierul a reiterat că Republica Moldova solicită constant retragerea trupelor ruse, amintind de angajamentele asumate de Rusia la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, care nu au fost respectate până în prezent.

Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1.700 de militari ai Federației Ruse. Din aceștia 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul peste 1.000 fac parte din GOTR și staționează în stânga Nistrului sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna.

GOTR nu are niciun statut pe teritoriul Republicii Modova, deci, este ilegal, și urmează să fie evacuat conform deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul din 1999. Retragerea trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Moldovei este una dintre prioritățile declarate ale diplomației moldovene pe dimensiunea de securitate. În schimb, pentru Tiraspol, militarii ruși sunt „o garanție a păcii și liniștii” în Republica Moldova și în întreaga regiune.

