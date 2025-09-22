Rușii ar pregăti dezordini în masă în Republica Moldova după alegeri. Număr uriaș de percheziții la pro-ruși

Forțele de ordine din Republica Moldova au desfășurat peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Peste 100 de persoane sunt vizate într-un dosar penal privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă. Forțele pro-ruse acuză acțiuni „de intimidare”.

Potrivit unui comunicat al poliției, acțiunile ar fi coordonate din Federația Rusă, „prin intermediul elementelor criminale”. Descinderile au loc nu doar la figuranți, ci și în unele penitenciare, transmite tv8.md.

Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, a afirmat că percheziţiile de luni dimineaţă sunt o încercare de intimidare înaintea alegerilor din weekend.

Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie, afirmă Dodon, într-o postare pe Facebook.

Dodon a precizat că au loc percheziţii la colegii săi din nordul Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, sunt vizaţi „conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani”.

„În aceste clipe au loc percheziţii la colegii noştri din nord: conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. (…) Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei ştiu că le vine sfârşitul politic.Noi nu vom ceda. Stimaţi cetăţeni, mai avem o săptămână de rezistat. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a scris Dodon pe o reţea socială.

Igor Dodon nu a precizat dacă percheziţiile îi vizează pe membrii PSRM sau pe cei din Blocul Electoral „Patriotic”, din care face parte partidul.

NewsMaker a solicitat şi o reacţie din partea reprezentanţilor PAS în legătură cu declaraţiile în care aceştia au fost vizaţi. Totodată, NewsMaker a solicitat un comentariu Inspectoratului General al Poliţiei, pentru a afla dacă persoanele menţionate de Dodon sunt vizate şi de percheziţiile anunţate de instituţie.

Editor : A.R.